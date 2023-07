Ecija Ivušić pitala pratitelje za pomoć: 'Koji vam se najviše sviđa?'

Bubnjar grupe Pravila igre Goran Belošević (37) i bivša voditeljica Ecija Ivušić (36) vjenčali su se 11.rujna na otoku Vrniku pred oko 80 uzvanika, među kojima su bili i pjevačica Nives Celzijus, poduzetnica Snježana Schillinger, bivša kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, i članovi grupe Pravila igre.

Kupanje i ljetno vrijeme bivšoj je voditeljici najdraže, a sada je odlučila upitati patitelje za pomoć u vezi svoje kolekcije badića. Objavila je seriju fotografija na kojima pozira u badićima, a pratitelje je upitala koji im je najljepši.

- Objava zahvalnosti svim mojim badićima (iako je ovo nije ni trećina). Koji vam se najviše sviđa? - upitala je Ecija.

Suprug Goran javio se u komentarima i rekao kako je njemu najdraži "onaj kožni koji će nositi ove sezone", a pjevačica Žanamari rekla je kako je njoj prvi pobjednik.

Sretni par koliko su zaljubljeni pokazuje i svakodnevno na društvenim mrežama. Jedna od takvih prilika bio je i Goranov ovogodišnji rođendan, povodom čega mu je Ecija posvetila emotivnu objavu.

- Najsretniji rođendan mome mužiću! Mojoj stijeni koja je čvrsta kad ja nisam, mom glasu razuma, mojoj najvećoj životnoj ljubavi i osloncu… Nikada se nitko nije brinuo za mene kao ti posljednjih par mjeseci, iskreno nisam ni znala da takva ljubav postoji. Volim te najviše na svijetu, ostvarenje želja loading. I da. Čovjek je napisao DOKTORAT u mjesec dana doslovno! Zatvorio se u sobu, dao si rok do rođendana i ubio je. Doktore, svaka čast, možeš zasluženo proslaviti hi hi -napisala je Ecija pored njegovih fotografija, a neke su bile i s vjenčanja.

Inače, vjenčanje je održano ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer par nije dobio dozvolu župnika za vjenčanjem u crkvi, a zatim je slavlje prebačeno na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli, a zabavljao ih je Goranov prijatelj, glazbenik Sandro Majstrović. Par je za prvi ples odabrao Gibonnijevu pjesmu "Lipa moja".

Na kraju je nekoliko pjesama odsvirala i Goranova grupa Pravila igre, a Ecija se našalila kako njen dragi svira i na vlastitoj svadbi. Mlada je nosila dugu vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina koja je po sebi imala cirkone i tkaninu u obliku listova dok je Goran svadbeno odijelo našao u tvrtki Royal Black. Goran i Ecija zaručili su se u Italiji i glazbenik je osmislio cijeli plan zaruka i držao ga je u tajnosti i iznenadio svoju dragu.

