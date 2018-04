Dvije Rachel bile su zvijezde crvenog tepiha

Nekoliko tjedana nakon što je rodila prvo dijete, dječaka u vezi sa scenaristom Jamiejem Lindenom, 39-godišnja glumica Rachel McAdams ostavila je publiku bez daha pojavivši se na crvenom tepihu na Tribeca festivalu u New Yorku na američkoj premijeri filma “Disobedience” (“Neposlušnost”).

Istim tepihom prošetala se njezina kolegica i filmska ljubavnica, 48-godišnja Rachel Weisz, ponosno pokazujući trudnički trbuščić. O svojoj trudnoći za New York Times otkrila je da sa suprugom, glumcem Danielom Craigom, najpoznatijim po ulozi Jamesa Bonda, čeka dijete nakon sedam godina braka.

– Očito je bilo nešto divlje u zraku oko filma kada smo obje ostale trudne. Možda je za sve zaslužna moćna ljubav. Ostat će to misterij – našalila se Rachel Weisz, ujedno producentica romantične drame koja se u američkim kinima prikazuje od petka. Okosnica filma, snimljenog prema romanu Naomi Alderman, istospolna je ljubav dviju prijateljica u ortodoksnoj židovskoj sredini u Londonu: Esti Kuperman (R. McAdams) u braku je s rabinom, a stara vatra rasplamsa se kad se na očev sprovod iz New Yorka u kvart njihova djetinjstva vrati fotografkinja Ronit Krushka (Weisz).

– Nije bilo lako snimati seksi scene, obje smo bile ranjive, do kraja ogoljene. No, bilo je neobično, senzualno i nježno, a kemija je vrlo čudna stvar. U Rachel se lako zaljubiti: ona je vrlo lijepa, inteligentna, duboka i duševna – otkrila je R. Weisz, tajanstveno se smješkajući na novinarska pitanja o spolu bebe. Ona i suprug o tome ne žele u medijima, čak je i njihovo vjenčanje bilo vrlo tajno u intimnom krugu u New Yorku.

– Nikada se nisam vidjela u braku, dok mi se to jednostavno nije dogodilo u zrelim godinama, sretna sam, sviđa mi se da nekome pripadam – rekla je Weisz, koju na službenu premijeru filma nije dopratio suprug. No, zato joj je Daniel Craig bio podrška dan prije, kada je film prikazan za prijatelje i obitelj u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. A na toj su se premijeri pojavili i Glenn Close, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Patti Smith, Steven Soderbergh, Zadie Smith, Jeremy Irons.