FOTO Bivšem suprugu Doris Pinčić nepoznata djevojka pleše u krilu! Bacao novac po njoj

- Isto mjesto, 25 godina nakon - napisao je na društvenoj mreži Instagram bivši suprug voditeljice Doris Pinčić Guberović i glazbenik Boris Rogoznica koji trenutno dane provodi u toplom i suncem okupanom Tajlandu. Usporedio je svoju fotografiju s onom iz filma snimanog na Tajlandu, 'The Beach' ('Žal'), u kojem je glumio Leonardo DiCaprio. Kasnije je posjetio popularnu turističku atrakciju za obožavatelje spomenutog filma, hotel pod nazivom 'The Memory at On Hotel', u kojem se odvija dio radnje.

Boris je obišao brojne znamenitosti, a s pratiteljima je podijelio pregršt fotografija. Ispijao je koktele, opuštao se na predivnim pješčanim plažama, družio se sa slonovima i beskrajno se zabavljao. Usput je proslavio i svoj rođendan. - Maya Bay, mjesto gdje me duša molila da je odvedem. Danas sam joj ispunio tu želju - napisao je Rogoznica pozirajući uz divan krajolik, bistro more i bijele plaže.

Inače, Boris ne skriva koliko uživa u ovoj egzotičnoj zemlji, a nedavno se pohvalio i noćnom provodom u Bangkoku. Podijelio snimku na kojoj grli i u obraz ljubi zanosnu plavušu, a potom je objavio snimku na kojoj mu osoba kojoj se ne vidi lice pleše u krilu, dok je Boris udara po stražnjici.

Podsjetimo, Boris Rogoznica hrvatskoj je javnosti postao poznat po braku s voditeljicom Doris Pinčić, koja je nakon propalog braka iz kojeg imaju dvoje djece - sina Donata i kći Gitu, odlučila krenuti dalje i upustila se u brak s poduzetnikom Davorom Guberovićem pa je tako svom prezimenu Pinčić, dodala i ono Guberović. Ranije je nosila i prezime Rogoznica. U rujnu prošle godine Doris je rodila kćerkicu Divnu, a ona je prvo dijete iz drugog braka Doris Pinčić.

Boris Rogoznica pak još uvijek skriva svoju bolju polovicu, a na prošlogodišnjem Splitskom festivalu gdje se predstavio s pjesmom "Da nam bude lipo", posvetio je jednoj bivšoj ljubavi. - Svaka moja pjesma je posvećena nekome. Posvećena je jednoj lijepoj romansi koju sam imao prošle godine. Mada je ta romansa završila, ostale su lijepe uspomene i možda čak i pjesma moje karijere - kazao je iskreno za showbuzz.hr.

