Pop zvijezda progovorila o odrastanju na Kosovu i počecima karijere

Sve uspješnija britanska pjevačica kosovskog porijekla Dua Lipa (22) jedna je od glavnih favoritkinja za ovogidšnji Brit Award u kategoriji Najbolja pjevačica. Lipa je prošle godine imala broj 1 u Velikoj Britaniji s pjesmom "New Rule", te tako postala prva pjevačica nakon Adele kojoj je to uspjelo.

Dua je samo jedna u nizu pjevačica albanskog porijekla koje osvajaju svijet. Baš kao i Riti Ori, i njeni roditelji rođeni su u najmlađoj europskoj državi, Republici Kosovo. tata Dukagjin bio je rock pjevač, a mama Anesa bavila se turizmom. No, tu prestaje sličnost s Ritom. Dok Ora na društvenim mrežama redovito objavljuje svoje polugole fotografije, Duu nećete vidjeti u takvim kombinacijama. Dok Rita pjeva o sebi kao o "djevojci koju nećete odvesti majci", Dua je postala uzor mnogim mladim djevojkama, budući da pjeva o vjeri u sebe.

No bez obzira na to, Dua, kojoj ime u prijevodu znači Ljubav, o Riti govori sve najbolje, baš kao i o drugim kolegicama porijeklom s Kosova.

- Redovito mi stižu poruke od brojnih djevojaka koje mi pišu da sam im pomogla. To me ohrabruje. Postala sam i prijateljica s mnogima od njih - kazala je Dua za The Sun. Upravo u hitu "New Rules" pjeva o tome kako se ne želi vratiti bivšem dečku koji je nije poštovao. Svoj glazbeni stil opisala je kao "mračni pop", a Rolling Stone ju je karakterizirao kao mješancem Amy Winehouse i Nelly Furtado.

U osnovnoj školi doživjela je prvo razočarenje, kada su joj rekli da nema talenta, jer "ne može otpjevati visoke note". Uslijedio je novi šok kada su se iz njenog rodnog Londona roditelji odlučili vratiti na Kosovo kada joj je bilo 11 godina, budući da je otac tamo dobio posao.

- Bez obzira na drukčiji život u Prištini, nastavila sam pjevati, a s 14 godina počela sam objavljivati obrade poznatih pjesama na YouTubeu. Uvijek sam željela pjevati. Ne smijete odustati vjerovati u ono što volite - rekla je Dua. S 15 godina nagovorila je roditelje da je puste nazad u London, kako bi pohađala glazbenu školu Sylvie Young. O njoj je brigu vodio obiteljski prijatelj. dua je bila u školi cijeli dan, a noću je pisala pjesme. Prvi uspjeh imala je prije dvije godine sa singlom "Be The One", a lani je izdala i debitanstki album, koji se već prodao u četiri milijuna primjeraka. Trenutačno je u sretnoj vezi s frontmenom američkog rock benda Lany Paulom Kleinom. Marljiva pjevačica već radi na novom albumu, a kao svoj najveći cilj istaknula je osvajanje nagrade Grammy.