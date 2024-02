Društvene mreže gore zbog finala Dore: 'Tri od 20 tonova točno'

Hrvatska danas bira finalista Dore - hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije i predstavnika Hrvatske u Švedskoj. Gledatelji pišu različite komentare na društvenim mrežama na samo natjecanje i nastupe.

Nastup Saše Lozara bio je jedan od viralnijih na društvenim mrežama zbog uzvika.

Sve mačke u susjedstvu na Saletov nastup #Dora2024 pic.twitter.com/XriW6VO9mU — Juzo (@JuzoOsk) February 25, 2024

At least Saša's high note was better this time #Dora2024 — Josh Kennon (@skatefan78) February 25, 2024

Neki su komentirali i outfit prve izvođačice Natalie Balmix, a smatraju kako je inspiraciju našla u jednom vrhunskom nastupu na Eurosongu.

Natalie Balmix, dijete Bebe Rexhe i Obelixa, nadahnuće za svoj styling pronašla je kod samih kraljeva Eurosonga! #dora2024 pic.twitter.com/2G0PUUKNdT — F (@FrankaOreb) February 25, 2024

Neki gledatelji misle kako pjesme nisu primjerene Eurosongu nego drugom natjecanju.

Do sad se čini kao da birate radijski hit godine a ne pesmu za esc #dora2024 — ancx🌠 (@aniciuss) February 25, 2024

Netko je na početku natjecanja pitao se kada će jedan od upečatljivijih nastupa na ovogodišnjoj Dori, onog Leta 3.

Oh gosh when is Let 3? #Dora2024 — Spook's (@Benjami32639187) February 25, 2024

Dok je nekima ovogodišnji nastup Leta 3 odličan, nekima prošlogodišnja pjesma je bolja od "Baba Roge".

Didn't understand Let 3 then, and still don't now #dora2024 — Sam (@3urovisionSam) February 25, 2024

Preslatki su mi ovi pilići 😍 #dora2024 — sever (@ivanxsever) February 25, 2024

meni i dalje nije jasno zas je studio verzija autotune kad je ovako triput bolje #Dora2024 — val 🌼 (@graysmskies) February 25, 2024

Pogledajte i ostale reakcije:

Nastup Lare Demarin zvučao kao kad odem u Istru na godišnji pa mi se stalno miješaju talijanske radio postaje #Dora2024 — zeljka zp (@zgegi) February 25, 2024

May be outdated, but still slaps!! This is litterally PERFECT, it makes me so happy ✨🫶🏻 #Dora2024 pic.twitter.com/FSFNYy62AO — E L I F 🍉💐🪿 (@letscountsmiles) February 25, 2024

Su ovog tamburasa nasli u caffe baru drazenka? #dora2024 — marko (@m_mrki) February 25, 2024

Ej tišine... da je bar ostala tišina#dora2024 — AndyBara999 (@BoskovBalkon) February 25, 2024

