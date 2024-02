Otkrili smo zašto je došlo do tehničke pogreške prije nastupa Borisa Štoka

Uoči nastupa Borisa Štoka došlo je do tehničkih problema. Naime, najavljen je izvođač, ali se on nije pojavio na pozornici. Naime, kadar je dvadesetak sekundi bio na pozornici na kojoj nije bilo nikoga.

Do pogreške je došlo, otkrili smo, zato što Borisu nije radio monitoring.

Podsjetimo, na pozornicu je došao je voditelj Duško Ćurlić i objasnio da se radi o tehničkim problemima: - Draga naša publiko, ovo je prijenos uživo. Javio se jedan mali tehnički problem, riješit ćemo, nadam se, ubrzo taj tehnički problem. Jeste mi zadovoljni do sada ovim nastupima? - pitao je publiku voditelj.

- Da znate kako su svi ostali nestrpljivi da dođu ovdje na pozornicu - dodao je Ćurlić nakon čega je objasnio kako dolazi Boris Štok. Zamolio je za pljesak svima koji se nalaze u Green roomu Dore. Voditelj je otišao s pozornice, a nakon nekoliko trenutaka Štok se pojavio na pozornici.

Ovo nije prvi tehnički problem na samom natjecanju. Naime, tijekom druge polufinalne večeri i nastupa Natalie Balmix i njene pjesme "Dijamanti" došlo je do tehničkih problema s matricom. - Ljudi smo, svi griješimo! Sigurna sam da se to neće dogoditi u finalu. Nisam znala da se to dogodilo, javili su mi da su prenijeli svi - odgovorila je tada na press konferenciji sama pjevačica.