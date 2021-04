Šuška se da Kim Kardashian već ljubi nakon razvoda, nitko nije očekivao da će izabrati baš njega

Ljubav je u zraku, a leptirići u trbuhu - barem tako šuškaju poznanici reality zvijezde i poduzetnice Kim Kardashian, ali i društvene mreže. Naime, nakon što je potvrđeno da se razvodi od repera Kanyea Westa nakon sedam godina braka koji se mnogima činio stabilan, Kim je navodno pronašla srodnu dušu, CNN-ovog novinara Vana Jonesa.

Kardashian i Jones druže se od 2018. kada su zajedno bili na panelu o izmjeni kaznenog zakona. Od tada su zajedno viđeni više od nekoliko puta, a osim toga, novinar je reality zvijezdu pozvao i u svoju emisiju.

Spojilo ih je, kako kažu izvori bliski oboma, zajednički interes za pravo. Jones inače nije samo novinar, već autor i pravnik, a Kim trenutačno ulaže svu energiju u učenje kako bi postala odvjetnica.

Foto: Youtube screenshot

Priča je kao bomba odjeknula u javnosti prvi put kada ju je u New York Postu spomenula kolumnistica Cindy Adams, no neki Kimini prijatelji kažu da to nikako nije istina, već da oni imaju samo poslovni odnos. S druge strane, ona Ipak, šuškanja o razvodu reality zvijezde i repera počela su čak pola godine ranije no što su oni potvrdili da više ne žele biti u braku, pa mnogi na društvenim mrežama misle da bi i ova priča mogla biti istina.

- Van Jones je odličan izbor za Kim. Pametan je i stabilan muškarac. Dobar je i ima svoj novac. Bili bi dobar par napisala je jedna korisnica Twittera, dok se druga s njom nije baš složila: - Kim je iskoristila Kanyea kako bi napredovala u modnom svijetu, a Jonesa će iskoristiti za napredak u pravnom svijetu.

Ni Jones ni Kim nisu još potvrdili ili opovrgnuli ove glasine.

No, za razliku od nje koja se ne oglašava javno o ovoj temi, njezin uskoro bivši suprug West već je počeo razmišljati o svom životu nakon razvoda od reality zvijezde. Iako je njihov razvod još u tijeku, West je izjavio da želi da je njegova sljedeća veza s umjetnicom i kreativnom osobom. Dodao je da je razlog tome taj da zajedno mogu pričati istim jezikom, umjetničkim.

Podsjetimo, Kardashian i West su bili u braku od 2014. godine, a imaju i četvero djece: kćeri North i Chicago te sinove Sainta i Psalma. Kardashian je papire za razvod predala u veljači, a West ih je potpisao tek nakon dva mjeseca.

