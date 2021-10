Drogirali su je na snimanjima, maltretirali pijani glumci, majka ju je uništila, a sve je na kraju završilo tragično

Američka glumica, pjevačica i plesačica Judy Garland poznata je po svojoj legendarnoj ulozi Dorothy u "Čarobnjaku iz Oza" još iz 1939. godine. Garland je debitirala u kazalištu sa samo dvije godine te je kao dijete postala fokusirana na potragu za uspjehom u glazbenoj i kazališnoj industriji. Bila još maloljetna kada je izašao slavni film, svega 17 godina, a dok su snimali imala je tek 16. Međutim, glumica je tijekom snimanja počela nabacivati par kilograma zbog čega su je šefovi studija odmah stavili na dijetu, a čak su joj davali i duhan kako bi suzbila glad.

To nije sve što su joj davali dok je snimala. Naime, mladoj su glumici davali i amfetamine kako bi ostajala što duže budna, a sve kako bi oni što više scena snimili u jedan dan. Kasnije je zbog toga morala dobivati doze barbiturata, tj. sedativa koji bi poništili učinak amfetamina i dopustili joj da napokon zaspi.

Njezin bivši suprug, Sid Luft, godinama kasnije progovorio je o ponašanju glumaca angažiranih za uloge 'munchkinsa' te je tvrdio da su često bili pijani ili mamurni na setu pa su takvi maltretirali maloljetnu glumicu.

No, njezini su problemi počeli i prije snimanja slavnog filma. Roditelji je zapravo nikada nisu željeli te je očeva želja bila da majka pobaci, no kada im je rečeno da je pobačaj prevelik rizik za majku, odustali su. Njezini roditelji nisu imali dobar odnos međusobno, no otac ju je podržavao u glumačkoj karijeri, dok majka ne toliko. Nakon smrti oca 1935., njezin odnos s majkom je postao sve gori. Prema nekim izvješćima, majka joj je davala pilule kad je imala samo 10 godina, a postala je ovisna u kasnim tinejdžerskim godinama.

Turbulentna karijera prepuna ovisnosti, u kombinaciji s nestabilnim odrastanjem, na kraju postalo previše za megazvijezdu te je umrla u dobi od 47. godina. Njezin peti suprug, Mickey Deans 1969. godine našao je njezino tijelo u zaključanoj kupaonici, a kao uzrok smrti navedeni su barbiturati.

