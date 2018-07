Drago mi je zbog Hrvatske, nadam se da ćete proći dalje

Julian Jordan nizozemski je DJ koji je našoj publici dobro poznat, a nastupit će večeras na pozornici Arcadia. Ni sam više Julian ne zna koliko je puta nastupio u nas, no ne može se oteti Hrvatskoj. No, sve po redu, Julian je počeo DJ-irati kada je bio doista mlad.

- Počeo sam s DJ-iranjem kada sam imao 12 godina, stvarati glazbu kada sam imao 13 a s 14 sam objavio svoju prvu stvar. Nadahnuo me moj brat koji mi je pokazao glazbu umjetnika poput Prodigyja, Tiesta i svih drugih umjetnika. I ja sam želio stvarati takvu glazbu, pa mi je onda otac pokazao i softvere kojima se ta glazba radi. I tako sam sa 13 godina bio za računalom i stvarao vlastitu glazbu, kaže Jordan.

Ono što je za nas ovdje zanimljivo je da je Julian nastupio i na prvoj ULTRA Europe. Odnosno trebao je.

[video: 25763 / ]

- Da, bio je to jedan nesretan i nespretan splet okolnosti. Jer, dan ranije imao sam nastup u Španjolskoj pa sam uzeo let izravno u Zagreb jer nisam bio siguran da ću stići na ULTRU. No, uspio sam doći na let, ali ne i na sljedeći jer su ga bili otkazali pa sam zakasnio. Nije bio dovoljan niti sljedeći pa više nije bilo šanse. No, ULTRA je bila dovoljno ljubazna prema meni da je dozvolila da nastupim na Hvaru sljedećeg dana i to mi je bilo sjajno, iznimno mi se dopalo tamo nastupiti. Ta lokacija, otok, plaža na kojoj se to odvija bilo je sjajno. A moram reći kako su kada sam tamo počeo nastup svi sjedili, kada sam krenuo svi su - ustali, kaže Julian Jordan koji obožava doći ovdje.

- Jako puno puta sam nastupao, volim vašu zemlju, hrana je superdobra, uvijek se volim vratiti. Pogotovo volim poglede koji pucaju s vaše obale. Nastupao sam i na Zrću gdje je pogled nevjerojatan, doista imate osjećaj kao da ste na Marsu a ne ovdje na planeti Zemlji. Jako sam se dobro zabavio, i ostao nekoliko dana, da bih još jednom vidio Hvar. Ali, još moram vidjeti vaše slapove, Krke i Plitvičkih jezera. Danas ću dati sve od sebe, a nadam se da će tako učiniti i publika. Tako se najbolje funkcionira, kada obje strane daju najviše što mogu kada nastupam, tako se ostvaruje najbolja povezanost. Moram priznati da sam baš takav osjećaj imao svaki puta kada sam nastupao u Hrvatskoj, kaže.

Svjetsko prvenstvo?

- Jako mi je drago zbog uspjeha vaše reprezentacije, nadam se da ćete proći dalje. Što se Nizozemske tiče, tako se dogodi. Nadam se da će sljedeće prvenstvo biti bolje za nas. Mi nismo zaslužili, vi jeste, ispalo je doista sjajno za vas, govori nizozemski DJ.

Nakon ULTRE Europe kratak odmor pa onda novi nastupi. - Idem prvo u Španjolsku, a onda u Aziju. Bit će to jedan veliki letni zamor!, kaže. Neka posebna poruka za publiku ULTRA Europe?

- Hrvatska vi rasturate! Želim vam sve najbolje, nadam se da ćemo se vidjeti vrlo uskoro nakon ULTRA Europe, poručuje DJ Julian Jordan.