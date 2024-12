'Dosje Jarak' u novoj epizodi donosi uznemirujuću priču o ljubavnom paru koji je sijao smrt

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' na platformu Voyo stiže 13. siječnja. U njoj Jarak gledatelje vodi u ruralni kraj, lijepu, ali siromašnu općinu Plaški. Svirepa ubojstva dugo su bila neotkrivena, sve dok nije postalo jasno da je ljubavni par godinama trovao svoje sumještane. Plaški trovači nevjerojatan su i zastrašujuć slučaj. Andrija Jarak i Dario Todorović u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' otkrivaju zastrašujuće okolnosti iza nedjela trovača iz Plaškog. Zločini, koje je počinio ljubavni par, dugo su ostali neotkriveni, a detalji koje će otkriti 'Dosje Jarak' iznenadit će brojne gledatelje, posebice stoga što su okolnosti ubojstava ostale mnogima nepoznate. "Suđenje plaškim trovačima odvijalo se za vrijeme epidemije koronavirusa te je ostalo u medijskoj tišini", ističe Todorović.

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' na platformu Voyo stiže 13. siječnja, a izazova u snimanju bilo je niz. "Riječ je o slučaju u kojemu ne postoji televizijska arhiva, žrtve su mahom stariji, siromašni ljudi i kod nekih smo se namučili uopće pronaći jednu fotografiju da vidimo kako su izgledali. Tako je puno teže povezati se sa žrtvama. Međutim, odlučili smo se dodatno potruditi jer ova priča to zaslužuje. Dali smo sve od sebe da priča bude vizualno zanimljiva, da bude dinamično ispričana i da drži pozornost ljudi, kao i da se svako malo doznaju novi, sve bizarniji detalji", otkriva Dario.

Plaški trovači vjerojatno nisu najveći masovni ubojice u povijesti Hrvatske, no problem je u tome što zapravo nitko ne zna koliko je njihovih žrtava. Andrija Jarak ističe da su izvršenja ubojstava među najokrutnijima. "Posebnost ovog zločina je da je prošao poprilično ispod medijskog radara. Zabačeni ruralni kraj u vrijeme covid krize kad su cijelu državu mučili drugi problemi. I ubojstvo i suđenje prošlo je gotovo bez ikakvog odjeka u javnosti. Zbog toga nam je bilo važno rasvijetliti ovaj slučaj i podsjetiti gledatelje da žive u zemlji u kojoj se i takve stvari događaju. Strah je u Plaškom opipljiv i nekoliko godina nakon zločina. Ljudi su i dalje nepovjerljivi i kažu 'samo nam je to nedostajalo u svoj našoj muci koja nas je zadesila'. Od agresije do siromaštva, ništa od toga nije zaobišlo Plaški. Simpatično malo mjesto u kojem svatko svakoga poznaje i gdje ljude žive u dobrim i korektnim odnosima. Svi dijele istu sudbinu.Teška socijalna situacija, prometna izolacija, iseljavanje, ali unatoč svim tim nedaćama, ne gube nadu", ističe Jarak.

Najteže je bilo, dodaje Jarak, spoznati da postoje ljudi koji su u stanju počiniti takve monstruozne zločine. "Svaki je zločin težak, ali ovdje je riječ o planski smišljenom i provedenom planu da se nekoga otruje tako da mu se uspe otrov u piće. I to dok su sjedali i pričali s istim tim žrtvama za stolom. Posebno su okrutne snimke nadzornih kamera na kojima se vidi da jedna od žrtava leži u besvjesnom stanju na terasi od kafića, a ubojice prolaze pored njega bez pogleda, a kamoli pokušali pomoći. Da stvar bude gora, ubili su ljude iz čistog koristoljublja, iako nisu imali ikakve razmirice ili povod da se obračunaju s njima".

Sugovornicima nije bilo lako, a Todorović ističe da je posebno ganutljivo bilo slušati riječi kćeri jedne od žrtava plaških trovača. "Jako smo zadovoljni sugovornicima. Od onih najvažnijih, tu je kći jedne od žrtava koja je toliko vezana za svog preminulog oca i koja tako lijepo govori o njemu, da nas je sve ganula. U stolicu nasuprot Andrije Jarka sjeo je i čovjek koji je također bio žrtva trovanja, ali se čudom izvukao. Jako je dobar govornik i odlično je opisao što mu se događalo u glavi u trenucima kad su počeli simptomi trovanja. Pitali smo se koliko je još takvih kao što je Jure. Važna sugovornica je i majka trovačice. Kad se vidi u kakvim je uvjetima odrasla žena koja je osuđena za serijsko ubijanje ljudi, kad se vidi kakvu obitelj ima kriminalnu povijest, za očekivati je da će gledatelji biti i zatečeni i revoltirani", zaključio je suautor 'Dosjea Jarak'. Ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak' od 13. siječnja na platformi Voyo!

