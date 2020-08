Doris pokazala muškarca koji joj kupuje uloške: 'On je frajer koji nema problema s tim'

Nakon što su se stišale reakcije na razvod s Borisom Rogoznicom, voditeljica Doris Pinčić Rogoznica pozirala je s jednim važnim muškarcem u svom životu, a zajedničkom fotografijom pohvalila se na društvenim mrežama. No, nije riječ o novoj ljubavi već o njezinom mlađem bratu Stipi. HRT-ovka je nahvalila brata otkrivši kako je iznimno pažljiv prema ženama, naročito prema sestrama i mami pa nema problema s time da im skokne do dućana i kupi uloške kada im je to potrebno.

"Frajeri koji kupuju uloške bez problema... Samo da potvrdim.. Ima takvih. S obzirom na to da je odrastao uz dvije sestre, moj brat doktorirao je tematiku i točno zna koji su dnevni, koji noćni i bez problema nabavlja zalihe uložaka za "one dane". I odmah u paketu da razočaram – zauzet je", napisala je Doris u opisu fotke s bratom. Ispod fotografije odmah se razvila rasprava o tome trebaju li muškarci ženama kupovati uloške ili ne.

"Nikad ne bih sebi dopustila da mi muž kupuje uloške, ne radi njega nego radi sebe. Mene bi bilo sram njega posla u dućan!" komentirala je jedna pratiteljica. Druga je pak bila suprotnog mišljenja. "Moj dragi... ne moram mu reći. On vidi kad su kutije prazne. Trebalo mi je dugo da se naviknem da kad idem u kupovinu jednostavno mi ništa ne treba. Sve on uzme", napisala je ispod fotografije druga obožavateljica simpatične HRT-ovke.