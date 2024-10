Doris Pinčić Guberović otkrila kako je postala žrtva prevare na internetu: To me još uvijek boli

U emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' koja se emitirala u utorak, glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović otkrila je da je bila žrtva internetske prevare. U sklopu rubrike 'Svi smo mi potrošači' ispričala je kako je naručila sandale, no stiglo joj je nešto drugo.

Mene još uvijek boli to kad sam naručila te sandale na internetu uvjerena da sam povoljno prošla i kad mi je došla ta vrećica sa…pa ne znam kako bi to nazvala, klasična internetska prevara', rekla je Doris.

Ovu emisiju vodila je s Dvorom Meštrovićem koji je prije četiri godine imao slično iskustvo, te je također u emisiji podijelio što se točno dogodilo. 'Umjesto vintage Hilfiger majice koja je koštala 50 eura, stigla je imitacija Nike majice na kojoj je pisalo 'Rossia' na ćirilici', kazao je voditelj, te je nakon toga kontaktirao prodavače. Odgovorili su mu da su oni samo posrednici u kupnji i više mu se nikad nisu javili. Davor je kasnije zvao svoju banku i pitao što da radi kako bi dobio povrat novca.

'Rekli su da postoji mogućnost. Morao sam prvo poslati robu nazad, znači otići do pošte, predati taj paket, platiti, platiti uslugu praćenja i čekati da to bude dostavljeno prodavaču. Čim je MasterCard dobio ispis da je roba vraćena pošiljatelju, pokrenuli su postupak i dobio sam novac nazad. Od trenutka kad je stigla kriva roba do trenutka kad sam dobio novac nazad, prošla su tri mjeseca', zaključio je Meštrović koji je priču o prevari ispričao 2020. godine.

