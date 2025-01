Domoljubna tematika je inspirativna i potrebna da održava duh zajedništva

Tiho Orlić nedavno je predstavio spot za pjesmu "Strast", koju je napisao Tomislav Mrduljaš. Pjesmu je izveo prošle godine na festivalu Melodije Jadrana, a sada je dobila i vizualno izdanje. Spot je snimljen krajem prošle godine na Hrvatskoj noći u Frankfurtu, a to je prava najava Tihina novog albuma.

Ovih dana predstavili ste spot za pjesmu "Strast", koju ste izveli na Melodijama Jadrana. Zanimljivo je da je spot snimljen na Hrvatskoj noći u Frankfurtu. Kako ste se odlučili na takvu vrstu spota?

Sve se nekako poklopilo na taj dan, budući da je koncert padao baš na moj rođendan, pa je bila odlična prilika zabilježiti cjelokupnu atmosferu, kako među nama u bendu tako i u publici koja je uvijek odlična u Frankfurtu i s kojom imam poseban odnos dugi niz godina. Tako mi je došla ideja da zabilježimo kadrove za novi spot dok pjesmu izvodimo uživo, a publika je napravila vrhunski ambijent koji se savršeno uklopio u zvučnu kulisu, tako da im se i ovom prigodom zahvaljujem. Također moram istaknuti PILOT studio i redatelja spota Vojana Koceića, koji je uz pomoć Jerka Jalsoveca snimao kadrove u Frankfurtu, a dodatne kadrove Miki Latković.

Možete li nam reći nešto više o suradnji s Tomislavom Mrduljašem? Kako je izgledao proces stvaranja ove pjesme?

Surađujemo dugi niz godina u puno širem smislu. Od organiziranja i produciranja brojnih eminentnih i zahtjevnih događanja do studijskog rada, a sve ove godine nije se poklopilo da se Tomo autorski izrazi na nekoj pjesmi koja bi postala dio mog opusa i eto dogodila se "Strast". U trenutku kad mi je puštao razne demo snimke svojih novih skladbi, jedna mi je privukla malo veću pozornost, pa smo počeli raditi na tome, igrali se harmonijama i ritmičkim rješenjima te ubrzo napravili probne snimke kako bi ustanovili konačan koncept pjesme.

Pjesma "Strast" nosi snažne emocije. Što ste željeli prenijeti publici kroz ovu izvedbu?

Pjesma je nekako baš muška, ako je to pravi izraz. Nosi neku realnu priču, na trenutke surovu, al opet nježnu i naivnu, a sigurno je da smo svi ponekad davali sve što smo imali i mogli, a s druge strane bi nas dočekivala samo patnja na koju se iz neobjašnjivih razloga nakačimo.

Koliko su za ovaj malo drukčiji zvuk zaslužni Rando Stipišić i Luka Mrduljaš?

Unijeli su stvarno nešto svježe i novo svojim načinom i pristupom, budući da se privatno bave sasvim drugim glazbenim izričajima. Iznimno su talentirani te su odlično sintetizirali zvukove i svoje zamisli u postojeću klasičnu formu bendovske svirke koju je pjesma tada imala. Meni se to strašno svidjelo, pa sam drukčije pristupio vokalnoj izvedbi, kao i usnimavanju bass i el. gitara da dobijemo jednu drukčiju boju i energiju na snimci. Stalno se zezam kad me pitaju kako sam zadovoljan pjesmom, onda kažem da su na njoj radila dva Mrduljaša i jedan Stipišić i da je to dovoljan komentar.

Je li to najava i vašeg novog albuma? Kad bi trebao izaći i kako će izgledati?

Vjerujem da će to biti epilog, jer radimo na novim pjesmama, a svakako mi je želja nastaviti eksperimentirati s ovakvim drukčijim pristupom i zvukom, jer me veseli i inspirira, pa ćemo vidjeti kamo će nas sve to odvesti i kako će sve to skupa na kraju izgledati, tako da ne bih prognozirao kad bi album mogao biti gotov.

Vaša glazbena karijera traje već desetljećima. Kako vidite svoj razvoj od početaka do danas?

Sve je počelo vrlo rano, jer sam već sa šest godina upisao glazbenu školu, smjer violine, tako da mi je klasika obilježila rano djetinjstvo, a kasnije je naravno krenulo s bendovima i ovim smjerom. Zanimljivo je da se nisam puno bavio svojom karijerom u klasičnom smislu solo izvođača, jer mi je to čak malo bilo i odbojno u početku. Uvijek sam se zamišljao u nekom bendu, jer mi je to izgledalo kao prirodniji ambijent, čak i nakon dva velika hita poput "Stari se" i "Daleko je" nisam se sastavio sam sa sobom, pa sam imao duge diskografske pauze. Bilo mi je ugodnije svirati bas-gitaru s Thompsonom i raditi bendovske aranžmane gdje sam se mogao drukčije izraziti. Stalno sam učio i upijao sve što se tiče glazbe u širem smislu, što je rezultiralo da se danas ne bavim samo izvođačkim nego i producentskim radom, terenskim, studijskim. Često sam odlazio na prestižni sajam glazbenih kompanija NAMM show u Anaheimu CA, jer sam imao endorsement renomirane tvrtke glazbene opreme Dunlop koja mi je upućivala pozive na show, pa sam se i kroz takve suradnje izgrađivao. Entuzijazam je još uvijek isti, pratim sve novitete u industriji, jer to jednostavno volim i zanima me.

Poznati ste po suradnji s Thompsonom. Koja je bila vaša uloga u njegovu bendu i kako je ta suradnja utjecala na vas?

Uloga se razvijala prirodno. Kako sam već spomenuo, od sviranja na brojnim koncertima, postupnog prearanžiranja njegovih starijih pjesama, koncepta benda i nastupa do kompletnog aranžiranja i produkcije na legendarnim albumima "Bilo jednom u Hrvatskoj", "Ora et labora" na što sam posebno ponosan, te album "Druga strana" (studijske obrade pjesama s prvih albuma), rad na DVD izdanjima koncerata, čak i glazbe po scenama za film "Josef" za koji je Marko napisao naslovnu skladbu. Uz to sve, gomila drugih obaveza vezanih za velike turneje po stadionima i dvoranama što su pratile velike i zahtjevne produkcije. Rad na tim albumima omogućio mi je potpunu slobodu skladanja aranžmana izvan klasičnih radioformata, pa tamo možete naći pjesme u trajanju od 7, 8 i 9 minuta, pa sam mogao puno kvalitetnije izraziti detalje, dati vremena glazbi da se razvija na prirodan način i također bit progresivan u raznim sekvencama.

GALERIJA: Melania Trump zasjala na inauguracijskom balu uz supruga Donalda, svi hvalili njenu eleganciju

Kako biste opisali svoj odnos prema domoljublju?

Kroz moje pjesme i nema baš puno takvih pjesama, možda jedna ili dvije, jer sam se dugi niz godina bavio tim temama kroz Markov rad. Što se tiče domoljublja, imam sasvim prirodan odnos prema tome u odnosu na turbulentne i teške povijesne periode kroz koje smo kao narod prošli, ljude koji su dali sve što su imali, svoje živote za našu slobodu, da bismo mi danas mogli olako filozofirati o koječemu iz udobnosti svoga doma. Mlada smo država i to mnogi zaboravljaju, jer nemamo višestoljetni kontinuitet upravljanja i suvereniteta, a vremena u kojima živimo su sve nestabilnija i domoljubna tematika je itekako inspirativna i potrebna da održava duh zajedništva i pripadnosti.

Koliko vas je Dalmacija oblikovala kao umjetnika?

Vjerojatno nisam u potpunosti ni svjestan koliko. Moj rodni Split i Dalmacija i to podneblje kao jedan od najvećih rasadnika glazbenika, sportaša, pisaca i umjetnika općenito ostavi traga još od najranijeg djetinjstva. Jedan naoko ležeran pristup ljudi u kojima u biti stalno vrije, potaknuto posebnim temperamentom, talentom i prkosom usadi se u tebe na neobičan način i to neprestano otkrivaš.

Tko je od glazbenika najviše utjecao na vas?

Utjecaji su razni, od klasike do rock glazbe i dalje u širokom spektru, ali ako moram navesti nekog našeg glazbenika, da skratimo priču, to je sigurno bio Gibonni ranih 90-tih i od stranih izvođača, mnogi američki i britanski rock bendovi i izvođači.

Kako gledate na kombinaciju tradicije i modernosti u glazbi? Treba li glazba uvijek imati korijene u nečemu?

Ne da treba, nego i ima. Svaki skladatelj je nužno lokalni skladatelj, koji htio – ne htio izvlači stvari iz tradicije i okružja u kojem se formirao i odrastao, pa to kasnije eventualno postane globalno, tako da je logično to sintetiziranje već postojećih stvari. Stvaranje glazbe je podsvjesna kleptomanija uz nadogradnju. Reklo bi se kao "varijacije na temu", koji se čak i kao predmet uči već u nižoj glazbenoj školi.

Glazbena scena se mnogo promijenila tijekom godina. Kako se prilagođavate novim trendovima?

Trendovi dođu i odu, a prežive dobre pjesme i dobri izvođači s integritetom, oni koji istraju. Naravno da nitko ne živi izoliran od novih strujanja i načina na koji se danas radi i prezentira glazba, tako da su svi manje više usvojili određene stvari . Što se mene tiče, više me zanima eksperimentiranje u produkcijskom segmentu s mladim snagama, kao što su Luka i Rando, koji su dali jednu moderniju i svježu notu pjesmi „Strast“.

Što mislite o trenutnoj glazbenoj sceni u Hrvatskoj? Ima li mladih izvođača koji vas posebno inspiriraju?

Mislim da nam je scena dobra i jako živopisna uz obilje novih mladih izvođača koji su se nekako u fronti nametnuli u vrlo kratkom vremenu s jako kvaltetnim stvarima, izvedbama i produkcijom. Možda je van domaće konkurencije, ali moram spomenuti Dina Jelusića i Jelusick band koji su napravili nešto nevjerojatno u svjetskim razmjerima i dosegli neke razine koje su se činile nemogućima svojedobno. Mislim da bi to trebalo još više isticati u našim medijima, jer stvarno to zaslužuju.

Kako provodite slobodno vrijeme i ima li to utjecaja na vašu kreativnost?

Slobodnog vremena skoro da i nemam, a kad imam, onda uvijek nešto čitam, recimo vezano za novu glazbenu opremu, inovacije, istražujem razne stvari, učim ili jednostavno gledam sport ili neke zanimljive emisije.

O vašem privatnom životu se ne zna gotovo ništa. Kako ste uspjeli sačuvati privatnost sve ove godine?

Kad jedva i imam privatni život, haha, stalno sam među ljudima, na terenu, a uostalom nemam neku potrebu to petljati s glazbenim djelovanjem.

VIDEO: Nakon pobjede Zorana Milanovića na mrežama svi pišu o Josipi Lisac: Što mislite, tko bi trebao pjevati himnu ovaj put?