Objavljene nominacije za Zlatnu malinu: 'Joker 2' predvodi listu na kojoj se nalaze i oskarovci

Zlatne maline poznate i kao anti-Oscari, objavile su svoje nominacije za 2025. godinu. Ove satirične nagrade, koje "slave" najgore filmske trenutke godine, ove su godine posebno na meti imale nekoliko velikih holivudskih produkcija. "Joker: Ludilo u dvoje" predvodi s rekordnih sedam nominacija, uključujući one za najgori film i najgore glumačke izvedbe. Joaquin Phoenix i Lady Gaga, koji su igrali glavne uloge, nominirani su u kategorijama najgoreg glumca i glumice, što je posebno ironično s obzirom da je Phoenix za istu ulogu u prvom filmu osvojio Oscara. Uz "Jokera", još četiri filma dijele drugo mjesto s po šest nominacija: "Borderlands" - adaptacija popularne videoigre, "Madame Web" - marvelova superherojska produkcija, "Megalopolis" - kontroverzni projekt Francisa Forda Coppole i "Reagan" - biografski film o bivšem američkom predsjedniku

Dobitnici će biti objavljeni 1. ožujka 2025., dan prije dodjele Oscara. Zlatne maline tradicionalno se dodjeljuju od 1981. godine, a pobjednici dobivaju zlatno obojenu plastičnu malinu kao "nagradu". Posebno se ističe Jon Voight, koji je nominiran za najgoreg sporednog glumca za čak četiri različita filma u istoj godini: "Megalopolis", "Reagan", "Shadow Land" i "Strangers". Također, nekoliko oskarovaca našlo se među nominiranima, uključujući Cate Blanchett i Joaquina Phoenixa. Francis Ford Coppola, jedan od najcjenjenijih redatelja svih vremena, nominiran je za najgoreg redatelja za "Megalopolis", film u koji je uložio značajan dio vlastitog novca.

Popis nominiranih:

Najgori film

"Borderlands"

"Joker: Folie à Deux"

"Madame Web"

"Megalopolis"

"Reagan"

Najgori glumac

* Joaquin Phoenix ("Joker: Folie à Deux")

* Dennis Quaid ("Reagan")

* Jerry Seinfeld ("Unfrosted")

* Jack Black ("Dear Santa")

* Zachary Levi ("Harold and the Purple Crayon")

Najgora glumica:

Lady Gaga ("Joker: Folie à Deux")

Cate Blanchett ("Borderlands")

Dakota Johnson ("Madame Web")

Bryce Dallas Howard ("Argylle")

Jennifer Lopez ("Atlas")

Sporedna glumica:

Ariana DeBose (Argylle, Kraven the Hunter),

Emma Roberts (Madame Web),

Amy Schumer (Unfrosted),

FKA twigs (The Crow),

Leslie Anne Down (Reagan)

Sporedni glumac:

Jack Black (Borderlands),

Kevin Hart (Borderlands),

Shia LaBeouf (Megalopolis),

Tahar Rahim (Madame Web),

Jon Voight (Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers)

Najgori redatelj:

S.J. Clarkson ("Madame Web")

Francis Ford Coppola ("Megalopolis")

Todd Phillips ("Joker: Folie à Deux")

Eli Roth ("Borderlands")

Jerry Seinfeld ("Unfrosted")

Najgora filmska kombinacija:

Joaquin Phoenix i Lady Gaga ("Joker: Folie à Deux")

Cijela postava filma "Megalopolis"

Dennis Quaid i Penelope Ann Miller kao Ronald i Nancy Reagan

Bilo koja dva iritantna lika iz "Borderlands"

Bilo koja dva neduhovita "komična glumca" iz "Unfrosted"

