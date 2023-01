Domagoj Vida i prijatelji oduševili gledatelje HRT-a u emisiji o farmi crnih svinja: ''Dostojni ste hvale i naklona, ponos Slavonije'

Nova sezona emisije 'Dulum zemlje' od ovog tjedna krenula je s emitiranjem na HRT-u. U prvoj emisiji gledatelji su mogli vidjeti našeg proslavljenog reprezentativca Domagoja Vidu koji je još 2014. godine uložio u uzgoj crnih svinja u Slavoniji kako bi pomogao prijateljima. Posao je pokrenuo sa svojim prijateljima Lukom Mandićem te braćom Dimitrijem i Draganom Simonovićem. Emisija je oduševila gledatelje koji su odmah počeli ostavljati svoje pozitivne dojmove na Facebooku.

"Mi iz Slavonije smo to i znali, ali lijepo je da se objavi. Divan je čovjek Vida. Ima novaca, zaradio i dio odvojio za svoje prijatelje da krenu. Svaka čast ipak su to prijatelji iz djetinjstva, a on ih voli, odnosno svi se vole i ne srame se od kuda dolaze. Divno. Neka se i drugi ugledaju na njega", komentirala je jedna gledateljica. "Odlična emisija. Napokon nešto pozitivno. I svaka čast Vidi i ostalim dečkima na poduzetnosti, trudu i radu. Oduševljena sam njihovim pristupom poslu i životinjama", dodala je druga s kojom su se mnogi složili u komentarima.

"Gledala sam Dulum zemlje, i toliko me oduševilo veliko srce Domagoja Vide i njegovih prijatelja.. To je za svaku pohvalu.. To bi se trebalo svakodnevno u svim medijima isticati, i o tome svi novinari bi trebali pisati ..Prelijepa je ravna Slavonija plodna zemlja Bogom dana,na njoj možemo sve uzgajati što je potrebno za ljudski život.. Ali nažalost naši ministri i Vlada ne razmišljaju poput Domagoja Vide i njegovih prijatelja.. Veliki sportaš, a još veći čovjek..Bravo Domagoj Vida", glasi jedan od komentara.

"Kad si čovjek nema tog novca ni položaja koji te može pokvariti.Sretno im i blagoslovljeno sve što rade", "Dečki su me baš oduševili. Svaka čast i puno uspjeha dalje", "Domagoj svaka Vam čast! Ostati isti i bez puno novca i sa mnogo novca vrlina je dostojna hvale i naklona! Ponos ste naše Slavonije!", nizali su se komentari.

Inače, u emisiji je otkriveno i da trojica Vidinih prijatelja ranije nije imala nikakve veze s poljoprivredom. Svi su odrasli u stanovima, a sada zajedno grade veliku priču.

"Ispočetka nisam bio upućen u crne svinje te nitko od nas nije imao veze sa stočarstvom. Svi su bili sigurni da je to bacanje novca", ispričao je Vida. Dimitrije Simonović otkrio je i kako je sve krenulo. "Godine 2014. bili smo kod Domagoja u Kijevu. U tom trenutku je bila kriza i nije bilo puno posla. Rekao nam je da bi nam rado pomogao ako želimo pokrenuti neki biznis", rekao je prijatelj Dimitrije.

"Kada smo rekli da bi držali svinje, on je zastao u jednom trenutku i pitao nas jesmo li normalni", dodao je Dragan Simonović.

Vida je priznao i da je njegov poslovni potez naišao na različite reakcije okoline. "Kažu mi da sam lud što sam uložio tolike novce u Slavoniju. Jednostavno, osjećam da trebam pomoći ljudima i svome kraju. Sretan sam što su mi oni prijatelji", istaknuo je Vida.

“U životu uvijek moraš biti hrabar i moraš uvijek dati da bi ti se vratilo. Ništa ti neće nitko pokloniti. Moraš uvijek težiti, raditi, biti hrabar i vjerovati u sebe“, zaključio je Domagoj Vida.

