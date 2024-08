Domaća glazbena zvijezda nastupit će prije Eda Sheerana na Hipodromu: 'Ovo je velika čast'

Svjetska superzvijezda Ed Sheeran u subotu 10. kolovoza po prvi puta stiže u Hrvatsku gdje će na zagrebačkom Hipodromu održati koncertni spektakl godine, a koji će otvoriti jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda - Dino Jelusić!

Dino za ovaj poseban nastup priprema i poseban akustični set te je počašćen zbog poziva da upravo on otvori najveći koncert u Hrvatskoj ove godine:

"Velika je čast bila dobiti poziv da otvorim koncert za najuspješnijeg popularnog izvođača posljednja dva desetljeća i to u svojem gradu. Dugo nisam održavao akustične koncerte, malo ću se drukčije pripremiti i atmosfera će biti drukčija nego na koncertima Jelusicka. Vidimo se u subotu na Hipodromu!", izjavio je Dino.

Ova vijest stiže nakon za Dina uspješne godine u kojoj je sa svojim autorskim bendom Jelusick osvojio nagradu Porin u kategoriji Najboljeg rock albuma godine za debitantsko izdanje "Follow the Blind Man", a koji su promovirali na rasprodanim koncertima i festivalima diljem Europe i Južne Amerike.

Zanimljivost je i da će Dino u subotu održati čak dva koncerta na dva hipodroma! Tako će nakon nastupa na zagrebačkom u istoj večeri nastupiti i na sinjskom hipodromu sa svojim bendom Jelusick na koncertu u sjećanje na prerano preminulog glazbenika Branimira Vugdeliju.

Ulaznice za koncert Eda Sheerana još su u prodaji, a dostupne su u sustavu Eventim.

Metropola se intenzivno priprema za ovaj glazbeni događaj još od prošlog tjedna, kada su započeli radovi na pozornici smještenoj na sredini Hipodroma, okruženoj s pet tribina i prostorom za stajanje. Za stvaranje impresivne pozornice od 360 stupnjeva s glavnim LED ekranom promjera 21 metar i mnoštvom dodatnih ekrana koji osiguravaju savršen pogled iz svakog kuta pobrinuo se cijeli tim inženjera. Vizualni efekti dodatno će obogatiti doživljaj dok Sheeran bude izvodio svoje megahitove poput "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" i "Bad Habits", a na koncertu će ga podržati i engleski kantautor Calum Scott.

Očekuje se da će s Edom u glas pjevati oko 68.000 ljudi. Ulaznice za stajanje brzo su se rasprodale, ali sredinom srpnja oslobođeno je još 500 mjesta. Te dodatne ulaznice za stajanje bile su dostupne nakon, kako su poručili organizatori, "rasprodanog kontingenta za tu kategoriju ulaznica". Cijene ulaznica kreću se od 74,90 do 129,90 eura, a poneko slobodno mjesto ostalo je još samo na tribinama, dostupno putem sustava Eventim.

Na jednoj od najpopularnijih aplikacija za preprodaju Ticketswap može se pronaći još oko 35 ulaznica za stajanje u cjenovnom rasponu od 49 do 98 eura. Također, postoje i putni aranžmani za Zagreb s polascima iz Preloga, Čakovca, Varaždina, Novog Marofa, Rijeke, Delnica i Karlovca. Europski dio Sheeranove turneje započeo je u Italiji, a osim Zagreba, Sheeran će nastupiti i u Beogradu, 17. kolovoza, na Ušće Parku.

