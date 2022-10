Dolores Lambaša punila je stupce medija i svojim ljubavnim vezama, a mnogi su bili uvjereni da je Lasića ostavila zbog Radeljaka

Glumica Dolores Lambaša koja je preminula na današnji dan 2013. godine slovila je za jednu od najljepših glumica s ovih prostora.

Dolores se proslavila ulogama u brojnim domaćim serijama, a to su bile 'Ruža vjetrova', 'Najbolje godine', 'Dobre namjere, ali i mnoge druge. Osim ulogama, Lambaša je punila stupce medija i svojim ljubavnim vezama. Njena prva veza, za koju je javnost saznala bila je s tada 49-godišnjim Ivom Gregurevićem. Dolores je započela vezu s njim kada je imala samo 21. godinu. Imala je veliki talent za glumu, ali zli jezici tada su govorili kako je uspjela upisati studij glume samo zato što ju je Gregurević uveo u kazališne i filmske krugove.

Vezu su prekinuli prije no što je Dolores trebala diplomirati na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Ivo je kazao u jednom intervjuu kako je o vjenčanju ozbiljno razmišljao, no da je shvatio da to ne bi bilo ono što on od braka očekuje, dok je Dolores sljedećim riječima obrazložila razloge za prekid.

- Meni i Ivi nije presudila velika razlika u godinama, kao što mnogi misle, nego smo pali na testu međusobnog povjerenja, što se događa mnogim parovima - rekla je tada Dolores.

Utjehu nakon prekida pronašla je u Frani Lasiću, kolegi koji je od nje bio stariji 30 godina. Dvije godine su izdržali zajedno, no šuškalo se kako su se često svađali zbog materijalnih pitanja. Lasić je, nakon što je Dolores objavila da više nisu zajedno na društvenim mrežama, navodno doživio emocionalan krah.

''Obavještavamo sve drage ljude da se danas, nakon duge i dobro skrivane bolesti, odselila iz naših srca i zauvijek nas napustila ljubav Dolores Lambaše i Frane Lasića'', status je koji je podijelila na Facebooku glumica nakon prekida.

U isto vrijeme, fotografi su je u Umagu snimili s poduzetnikom Josipom Radeljakom. Da uživa blo je očito i po objavama na društvenim mrežama.

''Dolores Lambaša provodi neodoljivo ljupke dane i noći u Umagu, u Hotelu Cristal... Po danu plovi na 'Maloj Italiji’, navečer uživa u istarskim specijalitetima i posjećuje unutrašnjost Istre. Tajanstvena i slana u pjeni noćnih planktona, mirišljava od mora, mamljivija od zora...'' napisala je Šibenčanka na Facebooku.

Kasnije je u emisiji 'Red Carpet' Nove TV objasnila što se stvarno dogodilo.

- Ispalo je tako da smo Frane i ja prekinuli zbog Josipa. No istina je miljama daleko. Mi smo prekinuli još u proljeće, ali smo ostali u istom stanu i šutjeli smo o tome, ponajviše zbog premijere filma 'Vjerujem u anđele'. Nakon tog nekog vremena otišla sam u Umag u jedan hotel, u kojem je u isto vrijeme odsjeo Josip Radeljak. Tako je to krenulo - prijetila se tada Lambaša.

No, to je bio samo početak njihove romanse. Dolores i Dikan počeli su se sve češće zajedno pojavljivati u javnosti, a s njima je nekad bila i njegova kći Lana Radeljak. Činilo se prema tome da se Lambaša dobro slaže s tada malenom djevojčicom koja je rano ostala bez majke, glumice Ene Begović.

- Lana je dala mom životu puni smisao. Neobično sam jako vezana uz nju. Pazim da je među najboljima u školi, pratim je stalno u svemu i podržavam. Izrasta u nevjerojatno talentiranu djevojčicu, mudra je i suptilna, vrlo nježna - ispričala nam je Lamabaša u intervjuu 2011. godine. Tda se povukla i iz javnosti , te je mjesecima nije bilo moguće vidjeti u medijima.

No, ni ta ljubav nije potrajala, te su 2013. godine prekinuli.

Inače, Dolores je rođena u Šibeniku 1981., gdje je završila jezičnu gimnaziju i Glazbenu školu 'Ivana Lukačića'. U serijama je debitirala 2006. godine ulogom Ruže u ''Odmori se, zaslužio si''. Zatim su uslijedila gostovanja i uloge u ''Zauvijek susjedi'' i ''Zakon ljubavi'', a u ''Najboljim godinama'' tumačila je lik sportašice koja je u uvjerenju da je u njezinu tijelu zarobljen muškarac. Osim u serijama, Dolores je ostvarila i nekoliko filmskih uloga, a najpoznatija je ona u filmu Nikše Sviličića ''Vjerujem u anđele''.

Prije točno devet godina u prometnoj nesreći pokraj Slavonskog broda izgubila je život. U trenutku kad joj je život tragično okončan imala je samo 32 godine, a s njom je u automobilu bio i glumac Stojan Matavulj koji je zbog nesreće proveo osam mjeseci u zatvoru. Kroz gustu maglu vozio je brzinom 130 km/h po toj kobnoj cesti.

