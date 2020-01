'Dolaze nam gledatelji od preko 90 godina jer - ovo je njihova emisija!'

Dugovječna zabavno-glazbena HRT-ova emisija 'Lijepom našom' i prošle je godine bila jedna od najpopularnijih, a u destinacijama u kojima se snimala tražila se karta više. Ova emisija tako je zaradila svoju prvu nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine. Branko Uvodić već je 25 godina urednik i voditelj, a za ovu nominaciju kaže: "Mi smo već pobijedili".

Ova dugovječna HRT-ova emisija pokupila je već poneke nagrade, no ovo joj je prva nominacija za Večernjakovu ružu. Što to znači za cijelu ekipu, a i za vas kao urednika i voditelja iste?

Naravno da nakon toliko prijeđenih kilometara, prepunih dvorana, najveće gledanosti na programu HRT i uloženo puno ljubavi, truda i emocija, bila bi to potvrda da Večernji osluškuje bilo čitatelja i naših gledatelja, da nagradi za sve što činimo na čuvanju tradicijske kulture. Dvadeset pet godina broditi Lijepom našom, zemljama u našem okruženju, Europom , Australijom i Kanadom zasigurno je prepoznato i valorizirano ovom nominacijom.

Očekujete li pobjedu?

Iskreno, mi smo već pobijedili jer imamo vjernu publiku koja puni dvorane i željno iščekuje subotu popodne da bi se opustili i razgalili ,ali i ponosili ljepotama koje mi bilježimo. Najdugovječnija smo emisija s ovom tematikom na ovim prostorima i bilo bi realno očekivati tu laskavu nagradu.

Emisija već 12 godina neprestano dobiva sve više na pozornosti i osigurala je svoje mjesto kao jedna od najdugovječnijih u Hrvatskoj. Ovaj HRT-ov proizvod postao je posebno poznat po tome što daje glas malim sredinama koje rijetko dobiju medijsku pozornost. Kako birate sve destinacije u kojima ćete snimati?

Vjerujte, dnevno primamo pozive za gostovanje u gradovima i općinama Lijepe naše, a nastojimo jednom u godini biti u svakoj županiji. Teško je odabrati jer kod svih je velika želja, ali gledamo da dođemo u sredinu koja obilježava neku značajnu obljetnicu ili događaj. Naravno, teško je pouzdano reći koji je dio lijepe naše ljepši, gostoljubiviji i atraktivniji, i prednost imaju krajevi u kojima nismo bili.

Nakon svih ovih godina rada, ponestane li vam tema, lokacija?

Lijepa naša je nikad dokraja ispričana priča i vječno je nadahnuće i prebogata riznica prirodnih ljepota i narodnog blaga.

Koliko je teško toliko putovati i snimati po cijeloj Hrvatskoj?

Naravno da su to odricanja u kojima obitelji najviše trpe, ali sve se to nekako stavi u drugi plan kada izađem pred prepunu dvoranu ili gledalište i vidim radost i ponos u očima posjetitelja. To je najveća nagrada i priznanje. Olakotna nam je okolnost što nas posvuda dočekuju kao „svoje“ i što se tamo osjećamo kao doma.

Emisija se snimala i van Hrvatske, možemo li očekivati uskoro možda opet nešto takvo?

Teško je izbrojiti sva gostovanja naše emisije 'Mostovi kultura', tako naime našu emisiju nazivamo kada gostujemo u drugim državama. Bili smo u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Australiji i Kanadi. Imamo poziva sa svih strana svijeta jer smo najgledaniji u dijaspori, a zovu nas u Ljubljanu u dvoranu Stožice da zajedno sa Slovenskom radiotelevizijom realiziramo zajednički projekt naše kuće Mostovi kultura-Lijepom našom.

Koji su vam bili najemotivniji trenuci?

Teško se sada sjetiti svih dirljivih trenutaka kojih je bilo na pretek, ali izdvojio bih gostovanje u Australiji kada me je u zračnoj luci dočekalo petero moji Našičana koje nisam vidio od sedamdesetih godina. Bilo je i dirljivo u Tivtu gdje su emocije preplavile i gledatelje i izvođače. Zapravo uvijek na svakoj destinaciji doživimo neku lijepu stvar. Nerijetko nam dođu gledatelji stari 90 i više godina jer je to njihova emisija.

Dolazite li na dodjelu i u kojem broju ekipu emisije možemo očekivati na dodjeli?

S posebnim zadovoljstvom doveo bih svih 55 članova, ali znam da je zanimanje i drugih nominiranih veliko pa ću nastojati broj smanjiti na 8 najužih članova.