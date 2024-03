Dok je Lopez kod kuće s djecom, suprug joj uživa s bivšom: 'Brak je gotov, rastat će se'

Holivudski glumac 51-godišnji Ben Affleck družio se s bivšom suprugom Jennifer Garner, koja je njegova vršnjakinja, nakon što su proslavili 12. rođendan njihova sina Samuela uhvaćeni su zajedno kako razgovaraju i smiju se. Bivši par uhvaćen je ispred škole njihova sina u Los Angelesu. Strani mediji navode kako je slavni glumac odlično izgledao, a glumica je bila opuštena i nasmijana.

Jennifer je nosila slastice za Samuela i njegove prijatelje iz razreda. Iako se ovaj bivši bračni par razveo 2018. godine nakon 13 godina braka, uspjeli su održati dobar odnos kako bi mogli zajedno odgajati sina Samuela, kći Violet i Seraphinu, o kojima je Večernji list nedavno pisao.

Inače, čim su pratitelji vidjeli skupa Garner i Afflecka komentirali su kako je brak Bena i Lopez gotov zato što ga dugo nisu vidjeli tako dobro raspoloženog kao s bivšom suprugom. - Rastat će se oni sigurno - ne prestaju pisati na društvenim mrežama. Ben je 2021. godine obnovio romansu s latino divom Jennifer Lopez, a godinu kasnije su se vjenčali u Las Vegasu. Benovoj djeci pridružili su se 16-godišnji blizanci koje je Lopez dobila iz braka s Marc Anthonyjem, Emmu i Maxa.

Lopez je pak rekla kako je situacija u njihovoj obitelji navodno idilična i da njezin suprug ima odličan odnos s bivšom suprugom zbog odgoja djece te da se super slažu oko svega. - O moj Bože. On je divan tata. To me rastuži. On je stvarno najbolji tata kojeg sam ikad vidjela - kazala je Lopez. Iako se u više navrata šuškalo kako je brak Lopez i Afflecka u krizi, J. Lo je to demantirala nedavno. Jednostavno je rekla kako Ben ima takav izgled lica pa zna djelovati nesretno ili neraspoloženo, ali kako je to daleko od istine jer je u njihovom braku sve u najboljem redu.

