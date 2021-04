'Dnevnik velikog Perice' oduševio kritiku i gledatelje: 'To je ono što je nedostajalo ljudima'

U ponedjeljak je na HRT-u emitirana posljednja, šesta epizoda prve sezone serije “Dnevnik velikog Perice”, koja nas je nostalgično vratila u Zagreb 60-ih, na čuvene plesnjake, Zagrebački festival, ali i u doba velike poplave 1964. Premda je na početku bilo onih koji su pomalo skeptično gledali na seriju koja se naslanja na filmski klasik “Tko pjeva zlo ne misli”, komentari na forumima i društvenim mrežama puni su hvalospjeva pa su neki seriju autora Albina Uršića i Vinka Brešana karakterizirali kao najbolju domaću TV seriju.

Dobar povod

– Prezadovoljan sam reakcijama struke i publike. Dobili smo samo dobre kritike, a svi su hvalili njenu nepretencioznost i opuštajuću atmosferu, to je očigledno ono što je ljudima najviše trebalo u ovim vremenima. Odmah smo rekli da ovo nije nastavak filma “Tko pjeva zlo ne misli”, nego smo samo uzeli dva lika iz nje. Iz poštovanja prema filmu nismo htjeli koristiti sve iste likove, pogotovo ne one kojih više nema. Zanimljivo je da smo dobili i mlade gledatelje, osnovnoškolce i srednjoškolce, kojima je serija super, a nisu gledali film. Koliko god mi govorili da je “Tko pjeva zlo ne misli” najbolji hrvatski film, ima puno ljudi koji ga još nisu gledali. To mi je uistinu bilo iznenađujuće, no možda će im ovo sada biti dobar povod da ga pogledaju – kazao nam je Albino Uršić. Ni redatelj Vinko Brešan nije manje oduševljen pohvalama koje je dobivao tijekom emitiranja serije na HTV-u:

– Prijem publike bio je fascinantan, što je zaista rijetkost kod domaćih serija. Gotovo da nije bilo niti jednog negativnog komentara, zaista sam uživao u njima. Naravno da nam je to dobar pokazatelj da bismo mogli snimati i drugu sezonu. “Dnevnik velikog Perice” bio je iskorak u žanr. Hrvatski filmovi i serije dosad nisu imali mjuzikle, a ova je serija nešto najbliže što je došlo mjuziklu ikada u hrvatskom filmu. U tom smislu je sigurno žanrovsko osvježenje, pa tu i leži jedan od razloga njezinog uspjeha, kazao nam je redatelj Vinko Brešan, koji je nastavio sa svojim poznatim običajem hitchcockovskog cameo pojavljivanja, pa smo ga u posljednjoj epizodi “Dnevnika velikog Perice”, vidjeli u maloj ulozi svećenika.

Posebne pohvale zaslužio je vizualni identitet serije te songovi Beti Jurković, Marka Novosela, Jimmyja Stanića i drugih velikana tog doba, koji su dobili novo ruho. Za glazbu se pobrinuo Gordan Muratović, poznatiji kao Coco Mosquito, koji je također oduševio Uršića:

Važne odluke

– Šezdesete su bile inspirativne godine, a i dovoljan je odmak od njih da bi ih se ljudi zaželjeli. To je bio pun pogodak. Drago mi je i da je ponovno zavladao interes za glazbu iz tog perioda. Javilo mi se puno ljudi koji inače slušaju te pjesme i bili su oduševljeni što ih ponovno čuju, a bilo je i onih koji su ih zahvaljujući “Dnevniku velikog Perice” zavoljeli i počeli slušati. Mi smo imali sreće sa snimanjem prve sezone jer smo snimali u ljeto, kada su popustile mjere zaštite od koronavirusa. Posljednji dan snimanja bio je 30. rujna 2020. i tada su već bile velike brojke zaraženih. Veliki problem imali smo i s potresom, zbog kojeg nam je otpalo nekoliko lokacija. Jedna je scena trebala biti na Zrinjevcu, no morali smo je premjestiti u pokrajnje ulice. Otpale su nam i neke lokacije na Markuševcu, gdje smo trebali snimati seoske nastupe – kaže Uršić, koji još nije sa scenaristima Emirom Imamovićem i Renatom Baretićem počeo raditi na drugoj sezoni.

– Nositelj projekta je HRT i oni će odlučiti hoćemo li nastaviti. Koliko znam, postoji interes i trebamo sjesti za stol te vidjeti što i kako dalje – ističe Albino Uršić.

– HRT je zadovoljan serijom “Dnevnik velikog Perice”, čija je zadnja epizoda prikazana 12. travnja, reakcijama javnosti i publike i gledanošću. U ovom trenutku još je prerano govoriti o eventualnoj drugoj sezoni – kazali su nam iz komunikacija HRT-a.

Zadnja epizoda imala je gledanost od 7,2 posto AMR-a te udio u gledanosti (SHR) od 16,5 posto, što znači da ju je gledalo više od 300 tisuća ljudi.

– Prosječni RCH (doseg) serije, odnosno broj različitih pojedinaca koji su vidjeli barem jednu minutu određenog sadržaja, u ovom slučaju “Dnevnika velikog Perice”, bio je solidnih 32,87 posto – dodali su s HRT-a.

