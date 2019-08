Dječja zvijezda 90-ih: Odgojili ga katolici, spavao s Jacksonom u istom krevetu, drogirao se...

Američki glumac Macaulay Culkin, poznatiji kao Kevin McCallister iz božićnih filmova "Sam u Kući" danas slavi 39. rođendan. Počeo je glumiti kad mu je bilo četiri godine, a onda se na deset godina povukao iz svijeta Hollywooda povukao 1994. godine.

Za "Sam u Kući" zaradio je nominaciju za Zlatni globus, a nakon toga godinama su se redale nominacije za MTV nagrade i Kid's Choice Awards. Film "Sam u Kući" snimio je kad je imao samo 10 godina. Osim u najpoznatijem božićnom filmu 90-ih, glumio je u filmovima poput "Orašara", "Getting Even with Dad", "Richie Rich" , a zbog zavidnog proboja tog mališana proglasili su ga najuspješnijim dječjim glumcem nakon Shirley Temple.

Međutim, 1994. godine odlučio se povući iz Hollywooda, nakon snimanja filma "Orašar" kako bi mogao imati "normalni život" te se odlučio školovati u privatnoj srednjoj školi na Manhattanu. Nakratko se vratio pred kamere 1998. godine kada ga je rock bend Sonic Youth uključio u spot za svoju pjesmu "Sunday". Dvije godine poslije nastupio je u predstavi na West Endu, a u proljeće 2003. kao gost se pojavio u NBC-jevom sitcomu "Will & Grace".

U rujnu 2004. godine Culkina su uhitili u Oklahoma Cityju zbog posjedovanja 17.3 grama marihuane i supstanci Alprazolam i Clonazepama zbog čega je nakratko završio u zatvoru. Pušten je uz jamčevinu od 4.000 dolara. Optužen je za ilegalno posjedovanje te je na sudu priznao krivnju.

Rijetko je u javnosti govorio o svojoj obitelji i ljubavnim vezama, a kad mu je bilo 18 oženio se glumicom Racher Miner, kojoj je također bilo 18 godina. Razveli su se nakon četiri godine, a tome je prethodilo razdvajanje dvije godine unaprijed. U svibnju 2002. zaveo je Milu Kunis, zvijezdu "Ludih 70-ih" i suprugu Ashtona Kutchera. Neko vrijeme su živjeli na relaciji New York- Los Angeles, ali su 2010. odlučili okončati vezu.

Njegov glasnogovornik potvrdio je prekid dugogodišnje veze za medije u siječnju 2011. godine, a 2013. godine Culkin se odlučio preseliti u Pariz. Od 2017. godine u vezi je sa zvijezdom "Changelanda" Brendom Song.

Nije tajna da se družio s pop pjevačem Michaelom Jacksonom. Uostalom, pojavio se u njegovom spotu "Black or White" 1991. godine, a 2005. godine na suđenju Michaelu Jacksonu za seksualno zlostavljanje djece svjedočio je da je spavao s pjevačem u istom krevetu, ali da nikada nije bio zlostavljan. Odbacio je optužbe rekavši da su apsolutno smiješne. Inače, Macaluay je kum Jacksonovoj djeci Paris, Princu i Michaelom Junioru.