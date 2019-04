Dizaličarka Kate u pohodu na veliku glazbenu karijeru

Počelo je snimanje nove sezone RTL–ovih Zvijezda, a jedno od najzanimljivijih imena među natjecateljima je 46-godišnja Kate Barada iz Prugova kraj Splita. Kate se prijavila u show kako bi pokazala da osim pjevanja ima još jednu ljubav – građevinu. Naime, ova majka dvaju odraslih sinova jedina je kvalificirana dizaličarka u Hrvatskoj!

Na početku je bilo nevjerice

– Glavni motiv prijave u show mi je novo iskustvo, izazov. Želim da ljudi čuju kako je to kad jedna žena može pokazati svoj posao kroz pjesmu. To je moja velika želja, da zabavljam ljude s mikrofonom u ruci – priča Kate koja spretno upravlja dizalicom i na više od 50 metara visine. Više od desetljeća radila je u splitskom škveru, a nakon otkaza završila je tečaj za rukovatelja dizalicom i sudjelovala u gradnji prepoznatljivih splitskih objekata kao što su Mall Of Split i Hotel Bačvice.

– Na početku je bilo malo nevjerice kod kolega koji su se čudili što će jedna žena na dizalici. No onda sam im pokazala da svaki zadatak odradim precizno i na vrijeme – priča nam Kate koja se posljednjih godina pokušava probiti na hrvatskoj estradi. U tome joj je pomogao i Siniša Vuco, koji joj je napisao pjesmu “Ja sam Kata Dizalica”.

– Nakon upoznavanja, ja sam mu predložila suradnju, on je objeručke prihvatio i napravio jako dobru pjesmu koja se proteklu godinu rado slušala, a ljudi su me po njoj počeli prepoznavati i zvati me Kata Dizalica – ponosno će Kate.

Želja mi je uspjeti u glazbi

Često pjeva na vjenčanjima i u restoranima, a publici se predstavila i na nekoliko glazbenih festivala u Slavoniji, Dalmaciji, ali i susjednim zemljama, pjevajući vlastite pjesme. Prošle je godine izdala i svoj album prvijenac jednostavnog, ali i jedinstvenog naziva – “Kraljica”.

– Želja mi je uspjeti u glazbi, no nemam namjeru ostaviti se građevine. Ponosna sam na taj posao i drago mi je što ću i na ovaj način pokazati da ima žena koje mogu bez problema upravljati dizalicom – veli Kate. Najveća podrška su joj sinovi koji imaju 21 i 18 godina, i ponosni su na mamu koja gradi dvije karijere.

A kakva to iznenađenja žiriju priprema svestrana Kate i čime će ih to pokušati oboriti s nogu, doznat ćemo uskoro u novoj sezoni glazbenog showa ‘Zvijezde: ljetni hit’ na RTL–u. Bit će svakako zanimljivo.