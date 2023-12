Dino Merlin: Večeras ću poslije koncerta biti mrtav umoran, to je kao poslije utakmice

Glazbena zvijezda ovih prostora, pjevač i kantautor Dino Merlin, bio je specijalni gost 20 u ekskluzivnom intervjuu za "U fokusu" na HTV4. Rasprodane Arene i privatni život bile su neke od tema o kojima je iskreno razgovarao s novinarkom i urednicom Antoniom Ćosić, koja je preuzela ovaj format u jesenskoj shemi, kojeg gledatelji prate u 15:35 srijedom, subotom i nedjeljom. Podsjetimo, nakon što je rasprodao koncerte 8., 9. i 15. prosinca Dino Merlin četvrti put nastupa u Areni Zagreb u subotu, 16.12.2023. s početkom u 20h. Dosad je oduševio publiku gostima, poput Ivane Banfić, Senidah i Zdravka Čolića, a obožavatelji se dive njegovoj kondiciji i koreografijama te skakanju od kojih se ne susteže ni u 62. godini života.

"Jako interesantno i teško pitanje - što je sreća za Vas? Valovi života - dolaze i sretni i manje sretni trenutci, ali uvijek je važno biti dostojan trenutka i ostati čovjek u najelementarnijim stvarima. Jako sam sretan zbog privatnog života. Nikad nećete pročitati da moja djeca voze skupe aute, šmrču drogu. Najdraže mi je kad mi taksist kaže "što su ti djeca skromna, to ti je najveće postignuće". Djeca su vidjela da su meni potrebna. Lijepo je kad su svjetla na nama, ali da bi se ta svjetla gorila, večeras je sa mnom 80-90 lljudi u ekipi iz raznoraznih krajeva svijeta da to diše kao jedno.", otvoreno kaže bosanskohercegovački kantautor.

Što radi poslije koncerta ili kad je sam, pitala ga je Ćosić, na što je istaknuo: "Večeras ću poslije koncerta biti mrtav umoran, to je kao poslije utakmice. Introvertna sam osoba, ne znam biti sam, a volim samoću, to je paradoks. Volim čitati, prošetati, imam male hobije - skijati, more, brod i pričati s brodovima, pogotovo sad zimi. Gat, brodovi i ja i jedna melankolija koja mi prija."

Čuva li suprugu od javnosti i koliko mu je privatni život važan, komentiraju brojni pa su se dotakli i te teme: "Ne razumijem ljude koji imaju potrebu da svojoj karijeri dodaju "ljubim drugog" "sretno sam se razvela" - onda nemaš što da kažeš s onim osnovnim zbog čega si ti tu. Moja supruga je rekla "što ja tu tražim, ja imam svoj posao, ti imaš svoj posao." Ona meni pomogne jer crta bine. Moja obitelj je moja mala firma. Da nisu djeca sa mnom, oni bi bili daleko, bio bih ih željan."

Gostovanje najpoznatijeg bosanskohercegovačkog kantautora u reprizi gledatelji će moći vidjeti ove subote na HTV4 u 22:20. No, 20 000 za to će vrijeme pjevati s Dinom u rasprodanoj Areni u Zagrebu.

