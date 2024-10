Dino Jelusić i njegov bend predstavili novu moćnu pjesmu. odmah je ušla u trending

U finalu, za bend Jelusick, izuzetno uspješne godine u kojoj su održali rasprodane koncerte diljem Europe i Južne Amerike, osvojili nagradu Porin u kategoriji Najboljeg albuma rock glazbe za hvaljeni "Follow the Blind Man", na veselje brojnih obožavatelja stigao je i "Power to the People" - moćni prvi singl s nadolazećeg drugog studijskog albuma.

Koliko su obožavatelji benda željno iščekivali novu pjesmu pokazuje i munjeviti ulazak spota u YouTube trending samo nekoliko sati nakon njegove premijere, a pregledi i pozitivni komentari ne prestaju pristizati.

Riječ je o pjesmi koja nosi snažnu i relevantnu društvenu poruku, koja posebno odjekuje u turbulentnim vremenima u kojima se nalazimo:

"Inspiriralo me stanje u svijetu, poredak, pohlepa, nemoć, zlo. Smatram da je poanta glazbe i da da određeni doprinos i snagu ljudima. To je i jedan od razloga zašto se pjesma tako zove. Ne bi preduboko pojašnajvao poruku pjesme jer bi htio da ju slušatelji protumače i osjete na svoj način.", o pjesmi je ispričao frontman benda i autor pjesme Dino Jelusić.

S "Power to the People" Jelusick najavljuje novo poglavlje u kojem njihova publika, kako kaže Dino, može očekivati "iskorak po pitanju raznolikosti zvuka, produkcije, showa, pjesama i kompletnog načina razmišljanja."

GALERIJA: U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako

Žestoka pjesma snažne poruke zaslužila je i jednako moćan prateći video spot, a dobila ga je pod redateljskom palicom dugogodišnjeg suradnika benda - Tonija Mijača:

"Spot za 'Power to the People' je od prvog trenutka bio zamišljen kao performans benda jer su momci općenito vizualno izrazito karizmatični i energični. Dugo razmišljanje je uspostavilo atmosferu koja je na prvi osjećaj bila mračna, teška, ali divlja i dinamična, baš kao i sama pjesma.

Iduća faza promišljanja dovela je do nekih ideja kako bi se vizualno potaknula koncepcija teksta pjesme i sveukupna poruka; koje motive/simbolje koristiti i kako ih uklopiti u scenu nastupa benda. Kako je i sama pjesma djelovala na mene tako sam htio i da vizual prati u korak - moćno i nabrijavajuće.", ispričao je Toni.

Bend Jelusick snimanje spota za ovu pjesmu će pamtiti i po druženju s obožavateljima koji su zablistali u ulozi statista, odradili vrhunski posao i dali poseban pečat cijelom iskustvu.

VEZANI ČLANCI:

Jelusick trenutno ima najavljene nastupe u Puli 1. prosinca, na Rocknytt Indoor festivalu u švedskom Göteborgu 25. siječnja, a posebno je uzbudljiva i najava njihovog prvog nastupa u SAD-u na ProgPower festivalu u Atlanti. U pripremi su i brojni drugi datumi, a za sve informacije pratite službenu stranicu benda.

Pjesma "Power to the People" dostupna je na svim streaming servisima. Uz Dina Jelusića, Jelusick su su Ivan Keller - gitara, Luka Brodarić - bas, Mario Lepoglavec – bubnjevi.

VIDEO: Napali je hakeri? Obrisan je Instagram profil Maje Šuput: 'Ne znam što se događa'