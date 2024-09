Mislili ste da Aleksandra Prijović više neće nastupati u Hrvatskoj? Prevarili ste se, evo gdje ju možete očekivati

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (28), koja je stekla ogromnu popularnost rasprodajući pet koncerata u zagrebačkoj Areni, nastavlja svoj uspješan put kroz Hrvatsku. Njezini nastupi su u ostalim gradovima također bili vrlo uspješni i dobro posjećeni, što potvrđuje njezin status jedne od najtraženijih izvođačica u regiji.

Jedini izuzetak bio je Zadar, gdje je održala samo jedan koncert, no reakcije publike bile su iznimno pozitivne. S obzirom na veliki interes i oduševljenje koje je Prijović izazvala svojim nastupima diljem Hrvatske, ponovo se vraća u Dalmaciju, i to u Split, gdje će nastupiti 9. studenoga 2024. u Dvorani Gripe. "Splite, vidimo se uskoro", napisala je u opisu objave na Instagramu.

Podsjetimo, oko koncerta u Zadru se podigla velika prašina i prije nego što je službeno najavljen. Naime, Prijović je koncert u Zadru najavila 22. veljače, nakon što se doznalo da je HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić to pokušao spriječiti uz izliku da "nema slobodnih termina". Dukić je, kad se to saznalo, poručio da je "protiv bilo kakvih zabrana", ali i dodao da on "na takav koncert ne bi išao". Nakon što je koncert najavljen, direktor Višnjika, Denis Karlović, je smijenjen.

"Živimo u slobodnom društvu gdje svatko sluša glazbu kakvu želi. Protiv svake vrste zabrane sam i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumijem zašto se tolika fama digla oko toga", rekao je tada gradonačelnik Branko Dukić. Aleksandra Prijović odrasla je i školovala se u Belom Manastiru u Hrvatskoj, no zbog silnih obaveza oko nastupa u showu "Zvezde Granda" ipak nije završila do kraja srednju školu. O tome je već nekoliko puta javno govorila te istaknula kako joj je velika želja ju završiti. Osim toga, ta mala Aleksandra sigurno nije ni mogla sanjati o velikom uspjehu koji je postigla, a danas je jedna od najtraženijih domaćih pjevačica. Osim koncerata u zagrebačkoj Areni, održala je turneju po cijeloj regiji, točnije zemljama bivše Jugoslavije. Što uskoro očekuje Splićane u Dvorani Gripe, ostaje nam vidjeti...

