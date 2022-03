Desetak zaljubljenika u glazbu emitiraju program svatko iz svoga doma: 'Radio nam je poput teretane'

Moderne tehnologije dovele su do toga da danas za radio postaje nije potrebno imati studio, skupu tehniku, ali ni koncesiju. Svatko s pristupom internetu danas može imati radijsku postaju iz svog doma, a jedna od onih koja bilježi sve veću slušanost je Radio Crash, na kojoj djeluje desetak zaljubljenika u glazbu, među kojima ima i poznatih zagrebačkih DJ-eva. Zanimljivo je da je Radio Crash još 1986. osnovao Darko Ban (53), inženjer elektronike i telekomunikacija.

- Elektronikom sam se bavio još kao klinac, kada sam počeo izrađivati male bube "špijunke", koje ste mogli slušati na ultrakratkom valu. To me zainteresiralo pa sam počeo raditi predajnike koji su imali jaču snagu, odnosno veći domet. U bivšoj Jugoslaviji je tada bilo teško naći sve dijelove. Nije tada bilo kao danas kada na Ali Expressu naručite sve gotovo. Zatim sam napravio malo jači odašiljač od 5 wati, koji se mogao čuti u zapadnom dijelu Zagreba. Naravno, sve je bilo ilegalno. Izlazili bismo u Jabuku subotom, pa bih nakon toga u 1 ujutro palio radio i s DJ-evima puštao glazbu - priča nam Darko i dodaje da je čak u jednom trenutku dao broj telefona u eter, no nikad ga nisu otkrili.

- Čak su išli kvartom u kombiju i s radio goniometrom pokušali me pronaći, no nisu me ulovili, haha - kaže Ban i prisjeća se kako je tada u Zagrebu bilo još ilegalnih radijskih postaja, poput Radio Šlica, koji je vodio Silvestar Vrbanac. Darkova prva faza Radio Crasha trajala je dvije godine, a slušanost im je vikendom bila sve veća, pogotovo kada su i DJ-evi u Jabuci počeli oglašavati kako se nakon izlaska nastavljaju zabavljati na radiju.

Ban je priču o Radio Crashu nastavio 2010., kada je došlo do promjena u koncepciji Radija 101.

- 101-ica bila je postaja koja je oblikovala moju mladost i glazbeni ukus, a kada su se promijenili, sam sam sebi rekao: "Pa zašto na webu ne bih sam puštao glazbu koja mi paše?"- I tako je krenulo. Polako sam u priču počeo uvoditi druge ljude, koji su se pridružili Radi Crashu. danas imamo ekipu ne samo iz Hrvatske, nego i iz Europe, pa i iz SAD-a. Svi to rade iz entuzijazma, nismo profitabilni, imamo želju da se i registriramo. Novi mediji pružaju veliki potencijal, a mi smo takav radio na kojem je najbitnije da nema formatiranja, nego svatko pušta ono što voli - priča nam Ban. Jedan od onih koji je od početka član Radio Crasha je Anđelko Preradović (46), inače jedan od urednika u Aquarius Recordsu, koji je cijeli život u glazbi.

- Trenutno smo uspjeli složiti da svaki dan u tjednu imamo neku emisiju uživo, ili premijerni miks, odnosno set. U rotaciji nas ima osam, a programirali smo i da sve ide u reprizama navečer. Pošto smo svi amateri, svi biramo ono što nam taj tren paše. Ako se nekom pušta reggae glazba, puštat će reggae, a idući tjedan će izabrati nešto drugo. Postoje i ljudi koji imaju svoj stalni program pa recimo subotom popodne u 15 sati vrijeme je za emisiju Disco Energy, koja je u programu dvije godine. Subota navečer ostala je prazna za razne ideje. Evo, recimo kada je nedavno preminuo Aki Rahimovski, mi smo tri sata puštali pjesme Parnog valjka, što recimo HRT nije mogao priuštiti - priča Preradović.

Većina ekipe Radio Crasha su ljudi stariji od 45 godina, s dugogodišnjim DJ iskustvom. Radio im je poput "teretane", gdje vježbaju slaganje i miksanje glazbe i gdje, kako Anđelko kaže, mogu "ispoljavati svoje glazbene frustracije do beskonačnosti". Program tako kreiraju: Alma Mater, DJ Benc, dario.zg, dB, Gele & Barbara, Grof, Mr. Melody, Mental Blue, DJ Suki, Sale , Marvin, DJ Miro, Puzza, DJ Xxxtended

- Ako se nekom pušta pjesma koja traje 15 minuta, može je pustiti. Svatko je odgovoran za sebe. Naši miksevi se mogu čuti i na mixcloudu, tako da možemo reći kako smo i ostavili neki trag iza sebe - kaže Preradović.

Radio Crash može se slušati preko weba, aplikacija na mobitelu, ali i putem teleoperatera.

- U jednom trenutku smo došli do informacije da smo na A1 slušaniji i od nekih profesionalnih radijskih postaja, dakle onih kod kojih su ljudi plaćeni za svoj rad. To nam je zaista pohvalno, no naša najveća prednost je što nemamo reklame i cijelo vrijeme svira glazba, pa nas najčešće slušaju u uredima. Za razliku od formatiranih stanica slušatelj kod nas neće čuti svaki dan uvijek iste pjesme. Primjerice, ako je danas išao neki hit grupe Queen, sutra će ići neka druga njihova pjesma. Algoritam koji koristimo je prilično dobar, pa nam se ne ponavljaju pjesme - ističe Preradović.

Ekipa Radio Crasha na svom webu ima i mogućnost slanja poruka putem WhatsAppa, pa često komentiraju svoje omiljene emisije.

- Naša posebnost je da svatko emitira iz svog doma, pa tako recimo imamo i mog prijatelja koji iz Amerike radi emisiju o alternativnom rocku. Tehnički smo sve dovoljno usavršiti da svatko tko želi može dobiti svoj termin u kojem se spaja na server. Radimo na tome da imamo stalan raspored emisija, kako bi slušatelji znali da emisija s određenom glazbom ide u određenom terminu - kazao je Darko.

U planu im je napraviti i govorne emisije u kojima bi se govorilo o zanimljivim temama, u ekipu uvesti i mlađe ljude, ali i žene koje zanima glazba.

- Već se uključila supruga jednog od nas DJ-eva i oni sad imaju tandemski show koji vode zajedno. Ispala je baš dobra kemija. Ona ga je slušala godinu dana i na kraju mu se pridružila, pa je sve ispalo sasvim dobro. Ma bitno je da je i nama sve zanimljivo. Dok je god nama svima fora ovo raditi, radit ćemo i dalje. Bitno je samo da puštamo kvalitetnu glazbu, a ne šund - rekao je Preradović.

- Ljudi ne shvaćaju još koje su mogućnosti digitalne transformacije. Na svim novim radijima bit će mogućnost slušanja ne samo UKV stanica, nego i internet radija. Tako ćete moći jednim klikom gumba moći slušati svoje omiljene internetske radio postaje. Valja spomenuti i da se igramo i s video streamingom, pa dok ide program neki DJ-eve emitiraju i video svog seta. I s tim ćemo se igrati u budućnosti. U planu je i da napravimo našu aplikaciju za Radio Crash, kako bi nas se moglo lakše slušati preko mobitela. Mnogi ne znaju da danas postoje razne aplikacije za slušanje radijskih postaja, među kojima se nalazi i Radio Crash. Uskoro ćemo tako napraviti baš našu aplikaciju - kazao je Darko Ban.

