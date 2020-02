Danijela Dvornik puca od sreće: 'Uskoro stiže najveći poklon'

Da, danas je taj dan, moj rođendan. Dan kao i svi drugi dani s tom iznimkom što je subota i vani je sunce. Poruke stižu a s njima i čestitke. Pedesetitreća polagano klizi za sad. Sve dok se ne ubrza, mater joj njezinu, pa protutnji u galopu kao da je netko tjera. Ali nema veze, isto se ne dam brojkama. Stvarno, brojke me malo prestraše, ali generalno osjećam se kao u 40-ima. Nikad nisam bila aktivnija, kreativnija, puna snage, mirnija I zadovoljnija. Život mi je pun radosti i veselja. Moj najveći i najiščekivaniji poklon ove godine stiže za koji tjedan. Bit će to opet malo i slatko klupko.Hvala @elladvornik Toliko sam uzbuđena da mi ni rođendan nije neki Hype. Bez obzira na sve, sad cu se srediti, otići ću do frizera na feniranje, pa će moja noga kročiti na Špicu radi prijateljice. Sve vas ljubim i pozdravljam, zahvaljujem se na čestitkama 😍❤️ #birthday #svakidanjerodjendan #životjelijep #sunce

