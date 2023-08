Danijela Dvornik objavila rečenicu po kojoj pamti Dinu: 'Žene su puno jače'

Danijela Dvornik (56) već neko vrijeme život u metropoli zamijenila je životom na otoku Braču gdje je preuredila obiteljsku kuću, a s pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli fotografije interijera i eksterijera. Ovaj put sjela je na moderno uređenu terasu i u opisu fotografije podijelila rečenicu koju je izrekao njezin pokojni suprug, naš legendarni glazbenik Dino Dvornik.

"Muškarci se često pokažu ko zadnji šupci... Čak i kad to ne trebaju biti. Žene su puno jače i iskrenije. (Dino Dvornik, 1998)", napisala je Danijela.

"Dino je uvijek bio ispred vremena", "Ma nama muškarci uopće ne trebaju", "Bio je u pravu", "Točno. Dino je bio vanvremenski", "Danijela, prekrasni ste", "Bravo Dino", "I Dino je uz tebe u tom raju, uživaj", "Slažem se", "Istina je to Danijela, žene su jače i pozitivne.. Muški brzo padaju.. Eto tebe kao u nekom lijepome raju, kako lijepo izgleda. Ma uživaj, draga Danijela", poručili su joj u komentarima pratitelji koji su se složili s tim.

Inače, Danijela je jako ponosna na kuću na Braču, a nedavno je pokazala i kako je uredila terasu.

- Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna! Puše neka burica i baš je osvježavajuće, mislim da ću zaspati večeras bez upaljene klime i otvorenih prozora. I tome se radujem - napisala je tada te dodala da će popiti koktel prije spavanja.

Podsjetimo, Danijela je ranije pokazala kako izgleda život na otoku.

- Ola ekipa, ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako... - započela je Dvornik uz snimku na kojoj se kupala s prijateljicom.

- Sve smo jutros napravile što smo imale, ja još nisam krevet napravila koliko nemam vremena... Bila sam u polju i sad smo se preznojile od toga svega i lijepo smo sjele na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast... Pogledajte vi kakvo je to more, to je divota. Meni je jako žao što vi ne možete biti ovdje. Nek samo netko kaže nešto protiv života na otoku, zadavit ću ga - kroz smijeh je dodala Danijela.

