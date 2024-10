Damir Kedžo izdao novi album: 'Eurosong mi je fetiš, no ponekad treba uzeti pauzu'

Damir Kedžo nedavno je predstavio svoj novi album "Tajna mojih pobjeda", naslovljen po njegovu aktualnom singlu, kojim je ovog ljeta osvojio domaće top-liste. Album uključuje 15 pjesama, a među njima su i suradnje s istaknutim glazbenicima regionalne scene. Singl "Kad ljubav" napisao je popularni regionalni pjevač Sergej Ćetković, dok su među autorima i Ivan Huljić, Lu Jakelić, Matija Cvek i Denis Dumančić.

Rekli ste da ste album pripremali četiri godine, a činilo se da ga pripremate 15. Toliko je bilo intenzivno?

Album je zaista bio dugotrajan proces. Pandemija je usporila puno toga, a život se jednostavno dogodio. U te četiri godine prošao sam različite faze i objavljivao pjesmu po pjesmu, što se svakako odrazilo na sam album. Htio sam da svaka pjesma ima svoju težinu i smisao, birao sam ih po tome kako se osjećam u određenom trenutku. Zato i nema nekog "glavnog" autora na albumu. Svaka je pjesma kao dnevnik određenog trenutka mog života u tih proteklih nekoliko godina.

Na albumu ste okupili brojnu autorsku ekipu, među ostalim pjesmu vam je napisao i Sergej Ćetković. Kako ste uspjeli okupiti svu ekipu?

Uspjeh je stvar dobre energije i odnosa koje gradiš s ljudima tijekom karijere. Sergej je izniman kantautor i osoba i kad smo pričali o suradnji sve je nekako prirodno došlo. Mislim da su ljudi koje sam okupio na ovom albumu prepoznali iskrenost u glazbi koju stvaram i htjeli su biti dio toga. Svaki je autor na albumu dao svoj doprinos i to je ono što ovaj album čini posebnim.

Za pjesmu 'Izbor je tvoj' napisali ste i glazbu. Počinjete li onda i više s kantautorskom karijerom? Kako je nastala ta pjesma?

Da, 'Izbor je tvoj' jedna je od onih pjesama koja je jednostavno izašla iz mene. Osjećao sam potrebu da njome osobno prenesem emocije. Nije to klasičan početak kantautorske karijere, ali volim eksperimentirati i istraživati nove načine izražavanja. Pjesma je nastala u trenutku kada sam razmišljao o odlukama koje svi donosimo u životu i kako nas one oblikuju. Moram zahvaliti Ivanu Huljiću i Matiji Cveku koji su napisali tekst koji sam osjećao dok sam pjevao melodiju, a nisam se mogao izraziti.

Ipak je vaš dugogodišnji suradnik Ante Pecotić. Kako biste definirali vaš odnos, radite li s njim na pjesmama?

Ante i ja imamo odnos koji je postao puno više od poslovnog. On točno zna kako mislim i osjećam, pa raditi s njim znači raditi s nekim tko te razumije na dubljoj razini. Svaka suradnja s njim je fluidna i prirodna i uvijek je tu da izvuče ono najbolje iz mene kao glazbenika. Na ovom albumu ponovno smo surađivali na dvije pjesme.

Ove ste godine ponovno nastupili na Dori, no pobjedu je odnio Baby Lasagna. Kako komentirate njegov uspjeh i sav hype koji se stvorio oko "Rim Tim Tagi Dim"?

Eurosong i Dora natjecanja su koja uvijek donose iznenađenja i to je njihova ljepota. Baby Lasagna ove je godine predstavio nešto potpuno drugačije, svježe i inovativno i to je odmah privuklo pažnju. Njegova je izvedba pokazala koliko je važno biti autentičan i pružiti publici nešto novo, što je i temelj cijelog Eurosonga. Publika je očito prepoznala tu njegovu originalnost i kreativnost i mislim da je to ključ uspjeha u njegovu slučaju.

Rekli ste da je Eurosong vaš fetiš. Ne odustajete od pobjede, premda ste rekli da se iduće godine nećete natjecati?

Eurosong ima posebno mjesto u mom srcu, to ne krijem. Međutim, ponekad je dobro uzeti pauzu, vidjeti stvari iz druge perspektive i onda se vratiti još jači. Trenutno osjećam da trebam predahnuti i fokusirati se na nove projekte. Vidjet ćemo što budućnost donosi.

Otvoreno ste govorili o svom mentalnom zdravlju i da ste time htjeli pomoći drugima. Javljaju li vam se nakon toga ljudi, jeste li nekome pomogli?

Da, puno ljudi mi se javilo nakon što sam otvoreno govorio o svom mentalnom zdravlju. Mislim da je važno podijeliti svoja iskustva, pogotovo u današnje vrijeme kada se svi suočavamo s nekim unutarnjim borbama. Ako sam makar jednoj osobi pomogao da se osjeća bolje, onda je to već velika stvar. Dosta mi je ljudi zahvalilo, jer su se zbog mojih priča osjećali manje sami u svom iskustvu.

Kako ste proveli ljeto, jeste li se stigli odmoriti? Gdje ste bili?

Ovo sam ljeto napokon uspio malo više putovati, što mi je jako važno. Posjetio sam prekrasna mjesta i napunio baterije. Grčka je bila jedno od tih mjesta, kao i Šolta. A nedavno sam bio na Madeiri. Prvi sam put putovao sam i moram priznati da je iskustvo bilo takvo da jedva čekam opet nekamo sam. Volim se izgubiti u prirodi, planinariti i jednostavno uživati u trenutku. Putovanja su moj način na koji se resetiram.

Jeste li i dalje solo, ili je blizanac u vama konačno našao srodnu dušu?

Trenutno sam solo. Mislim da je bitno prvo biti u miru sam sa sobom. Kad dođe vrijeme, vjerujem da će i ta prava osoba doći u moj život. Do tada uživam u svemu što radim i što me ispunjava.

Nedavno ste ponovno glumili u mjuziklu "Sunset Boulevard". Kakav je osjećaj ponovno biti u kazalištu?

Kazalište ima posebnu energiju. Svaki put kad zakoračim na pozornicu, to je kao da ulazim u drugi svijet. "Sunset Boulevard" posebno je iskustvo jer kombinira glazbu i glumu, dvije stvari koje volim. Povratak u kazalište podsjeća me zašto volim ovu profesiju – stalno se razvijaš i izazivaš sebe.

Pripremate li i nove projekte i nastupe? Što nam možete najaviti?

Definitivno pripremam nove projekte! Radim na novom albumu koji planiram izdati sljedeće godine. Također imam nekoliko koncerata u pripremi, a s obzirom na sve što se događa, mislim da će sljedeća godina biti vrlo uzbudljiva.

