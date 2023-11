Čombe iz 'Lud, zbunjen, normalan' javio se iz Hollywooda i objavio novosti: "Gotovo je, vraćam se..."

novi film u kinima

Nakon 8 godina se na posao vraća glumica kojoj fanovi prigovaraju da je uništila izgled estetskim korekcijama

Meg Ryan u filmu "What Happens Later" igra Willu, ženu koja se ponovno susreće s bivšim partnerom (zvijezda "Dosjea X" David Duchovny) kada su oboje ostali u snijegom zatrpanoj zračnoj luci.