Natalija Prica u rijetkom izlasku: O suradnji s Bandićem bila je jasna i stala na kraj tračevima

Bivše manekenke, organizatorice događaja i modne agentice Sanja Bjedov i Tamara Roglić proslavile su u zagrebačkom restoranu Casablanca, 25 godina uspješne suradnje uz brojne uzvanike. S njima su došli slaviti i brojni poznati Hrvati kao što su glazbenici Kristijan Rahimovski, Amir Kazić Leo, Sebastijan Popović, Marina Tomašević, violončelistica Ana Rucner s emotivnim partnerom bubnjarem Markom Duvnjakom, glumica Anja Šovagović Despot, bivši mister Dino Bubičić, a podržala ih je i doktorica stomatologije i bivša misica Natalija Prica (34). Dame su pozirale fotografima, a atraktivna Natalija ostala je vjerna svom modnom stilu pa je odabrala bijelo odijelo i crno bijelu majicu modne kuće Elisabetta Franchi. Bivšu misicu rijetko možemo vidjeti u javnosti te, mogli bismo reći, pomno bira gdje i kad će se pojaviti. Svojim dolaskom ih je i podržala te nije skidala osmijeh s lica.

U posljednjem velikom intervjuu za časopis Story u travnju ove godine odgovorila je na mnoga goruća pitanja te dala odgovore na upit o bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću, s kojim je godinama surađivala. Kada je u veljači 2021. iznenada preminuo, doživjela je svojevrsni medijski linč. Mediji, a i javnost stavljali su je u nezgodan položaj. - Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više ne se mislim vraćati na tu temu. Naravno, žao mi je svih ljudi oko mene koji su proživljavali, poput mene, medijski linč i čitali o sebi hrpu laži i izmišljotina, kako u novinama tako i u komentarima na društvenim mrežama. To ide tim ljudima na dušu, ali ja sam iz te situacije izišla čvršća i pametnija. Puno puta čujete kako se uči na tuđim pogreškama, ali zapravo učite samo na svojim. Greške su dobre ako iz njih nešto naučimo i hrabro krenemo dalje - odlučno je objasnila Natalija pa odgovorila na pitanje tko je bio uz nju kada su je mediji 'napadali'.

- Moja uža i šira obitelj, dugogodišnji prijatelji i kolege. Također, ugodno me iznenadila podrška ljudi od kojih sam to najmanje očekivala. No u teškim vremenima se vidi tko je tko - iskreno je odgovorila te otkrila da je trenutno na emotivnom planu sretna. 'Kako ste se tijekom godina borili s tračevima i predrasudama o sebi', upitao ju je novinar, a ona je odgovorila: - Nisam se opterećivala tračevima i predrasudama. Jednostavno sam čekala i imala strpljenja i vjere da će istina kad-tad izići na vidjelo, a kvalitete koje netko ima pokažu se prije ili kasnije. Trudim se na svom poslu dati maksimum, radim jako puno i svakodnevno sam zbog posla koji radim u kontaktu s velikim brojem ljudi. Pristupam svakom pacijentu jednako i uvijek pazim da se i oni tako osjećaju - rekla je i dodala koliko joj je smetalo to što se komentiralo koje cipele i torbe nosi umjesto njezinog političkog angažmana i obrazovanja.

- Ljudi su zbog medija i njihova načina pisanja o meni stekli dojam da se budim u podne, popijem kavu, idem kupovati torbe i da je takav moj život. Istina je da ustajem u šest ujutro i već sam u sedam sati na svom radnome mjestu i primam pacijente. Jako mi je to smetalo jer sam sve cipele i torbe imala i prije nego što sam ušla u politiku. Osim toga, došla sam iz svijeta mode, dakle nosila sam revije svih domaćih i stranih dizajnera. To je bio dio posla kojim sam se bavila dok sam studirala. Pogotovo sam tijekom godine mandata kao Miss Universe Hrvatske dobila dosta sponzorskih dizajnerskih stvari, kako na izboru u Hrvatskoj tako i na svjetskom izboru u Brazilu. Zadnje, ali najvažnije, radim već osam godina kao stomatologinja i primam doktorsku plaću - zaključila je Natalija koju je javnost prvotno upoznala kao Miss Universe Hrvatske 2011. godine.

