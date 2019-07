Clintonova bivša ljubavnica otkrila je savjet koji je dobila prije ulaska u Bijelu kuću

Monicu Lewinsky svijet je upoznao nakon seks skandala s tadašnjim predsjednikom SAD-a, Billom Clintonom.

Lewinsky je 1995. završila studij psihologije na sveučilištu Louis i Clark, a od 1995. do 1996. stažirala je u Bijeloj kući i Pentagonu, gdje je i upoznala Billa Clintona. Tada je imala samo dvadesetak godina i nije mogla ni sanjati da će joj kratkotrajna afera i oralni seks od života napraviti pakao.

Danas, čini se, Monica dobro podnosi komentare na skandal. Na objavu od psihologa Adama Granta, koji je upitao svoje Twitter sljedbenike da mu kažu najgori savjet koji su ikada dobili u svojoj karijeri, Lewinsky je odgovorila kratko i jasno.

What’s the worst career advice you’ve ever received?



Mine:

(1) Don’t waste your time helping others

(2) Drop 90% of your projects, because you can only do one at a time

(3) Don’t write a book