Članovi Radioheada oduševili u pulskom Malom rimskom kazalištu

Dvije godine nakon što su u zagrebačkoj Hali odsvirali svoj prvi koncert prve turneje, The Smile su stigli u Pulu nakon objave drugog albuma „Wall of Eyes“. Nije to bilo u Areni, nego na još primjerenijem mjestu, u prekrasnom pulskom Malom rimskom kazalištu u središtu grada koje je kapacitetom od par tisuća ljudi omogućilo publici čuti i vidjeti The Smile u jednom od najljepših prostora i na način kakav njihova ambiciozna i detaljna svirka zaslužuje. Na istom mjestu pred dvadesetak godina gledao sam Calexico, ali spram tadašnje ruševine obrasle u travu, preuređeno Malo rimsko kazalište danas je jedna je od najboljih otvorenih pozornica kod nas i šire.

Bio je to fantastičan koncert kakav se i očekuje od ovoliko sposobnih i značajnih imena. Članovi Radioheada Thom Yorke i Jonny Greenwood vjerojatno su pokazne anti-zvijezde suvremene rock scene, a sa bubnjarom Tomom Skinnerom i saksofonistom Robertom Stillmanom u skoro dva sata kroz 22 pjesme opet su pokazali majstorstvo i uživanje u „otvorenom“ muziciranju koje im nudi ova kombinacija. Od početka sa naslovnom pjesmom zadnjeg albuma „Wall of Eyes“, do bisa sa četiri pjesme, iskoristili su materijale sa oba albuma i pridodali im Yorkejevu bučnu „Feeling Pulled Apart by Horses“, očito zadovoljni da nitko nije tražio pjesme Radioheada (mada su ovu prvo izvodili Radiohead, ali ju je Yorke objavio samostalno).

Česte izmjene instrumenata još su jedan specijalitet članova The Smile; sa stalnim izmjenama Yorkeya i Greenwooda na klavijaturama, klaviru, gitari i basu - koji je Greenwood svirao i sa gudalom, a dohvatio se i harfe - sjajan Skinner na bubnjevima i Stillman na saksofonu, povremeno i synthesizerima, pokazali su masu zahtjevnih detalja u ambicioznoj svirci ispod velikog pozadinskog LED ekrana koji je davao hi-tech dimenziju vrlo organskoj, hrabroj i suptilnoj svirci na pozornici. Jedino se vokala nije dotakao nitko osim Thoma Yorkeja, jer tu je još uvijek nedostižan.

The Smile očito guštaju u mogućnosti snimanja zanimljivih albuma i koncertima koji ne iziskuju poslovnu pozadinu turneja giga-Radioheada. Sve ostalo zapravo je bilo na broju, od hipnotične svirke koja se unutar jedne pjesme zna pretvoriti iz graciozne melankolije u zvučni udar, od krautrocka, hipnotičkih ritmova, do hard rock-jazz funka „Under Our Pillow“ i jače brzine rock pjesama poput „You Will Never Work in Television Again“.

Čuli smo čitav dijapazon mogućnosti koji The Smile nude na koncertima; od ambijentalnog uvoda i zavjesa klavijatura u „Teleharmonic“ s natruhama bliskoistočne melodike, elegičnih poema kakve Yorke voli smisliti poput klavirske „Pana-Vison“ i višeminutne „Bending Hectic“ kojom je završio regularni dio koncerta, do jačeg bubnja izvrsnog Toma Skinnera i apokaliptičnog ritma na koji Thom Yorke najbolje pleše, ali i sjajno svira sve instrumente, sve do „Read The Room“ s jačim gitarističkim ekspresijama multifunkcionalnog Jonnyja Greenwooda, jednog od najsposobnijih autora i glazbenika današnjice.

Kao što je u Hali svjetsku premijeru imala klavirska balada „Friend of a Friend“ objavljena tek na aktualnom albumu „Wall of Eyes“, u Puli smo čuli tri još neobjavljene pjesme, „Colours Fly“, „Zero Sum“ i „Instant Psalm“. The Smile rade s očitim zadovoljstvom, čak i sa osmijehom, jer ovako raspoloženog Thoma Yorkeja nisam često vidio, a gledao sam ga desetak puta u raznim postavama, od Radioheda do Atoms For Peace i samostalno. Smijao se u mikrofon plešući na electro-cabaretskom početku „Don't Get Me Started“, zahvaljivao publici i Jamesu Holdenu koji je pola sata nastupio prije njih u drušvu klarinetista/saksofonista.

Ako su počeli s naslovnom pjesmom drugog albuma „Wall of Eyes“, red je bio da završe s posljednjom s istog albuma, klavirskom baladom „You Know Me“. Iako tekst pjesme veli suprotno, baš to koliko ih znamo potvrdili su i na pulskom koncertu pred upućenom publikom koja je ovacijama ispratila članove The Smile i opet im razvukla odmijehe na kraju jednog od najboljih gostovanja ove godine kod nas.

