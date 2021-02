Cijela je glazbena industrija praktički već na koljenima. Boli kad nas šalju da 'kopamo krumpir'

Valentinovo će ove godine za riječkog glazbenika Marka Tolju biti itekako posebno. Za razliku od brojnih kolega s glazbene scene koji još uvijek maštaju o nastupima, Marku se želja ispunila. Nakon više od godinu dana konačno će ponovno stati na pozornicu i pred publikom u velikoj dvorani Centra Gervais u Opatiji održati koncert "All you need is love".

- Uh, emocije su stvarno jake. Moj bend i ja još uvijek ne vjerujemo da ćemo zasvirati pred publikom. Jako me to veseli jer live nastupi su mi uvijek bili najdraži dio ovog posla. Energiju koju ti pruža publika, bend i cijeli taj šušur oko koncerta ne može zamijeniti ni 1000 lajkova na društvenim mrežama - govori nam Marko.

Interes za koncert je golem što potvrđuje i činjenica da su karte za koncert rasprodane u samo sat vremena pa će Marko sa svojim kolegama iz benda publiku, osim na samo Valentinovo, zabavljati i dva dana ranije, 12. veljače za kada je zakazan novi koncert koji je također odmah rasprodan. - Bilo me u početku strah kako će publika reagirati, odnosno hoće li ih biti strah doći na koncert u ovim okolnostima, ali očito, ljudi su jedva dočekali. To mi daje neku nadu da ćemo ovoga ljeta, kada se situacija još dodatno poboljša, moći svirati bar u nekom smanjenom obliku. Za vrijeme onog prvog lockdowna puno sam "nastupao iz dnevne sobe" i tako održavao kontakt sa svojom publikom. Ljudima je to puno značilo pa sam si uzeo kao obavezu da to radim skoro svaki dan. Mislim da sam oko 50 dana virtualno zabavljao, svirao i ostvarivao glazbene želje preko društvenih mreža. Ali pravi koncert se ne može usporediti s ničim virtualnim - kaže Tolja i dodaje da će se ovaj koncert održati sukladno epidemiološkim mjerama koje su na snazi.

Foto: Matej Pašalić

- Koliko sam upućen, kapacitet dvorane Gervais u Opatiji smanjen je po svim epidemiološkim mjerama. Organizator koncerta "Festival Opatija" sigurno će se pobrinuti da se svi osjećaju sigurno i da se mogu opustiti i barem nakratko zaboraviti na sve nedaće koje su oko nas posljednjih godinu dana - kaže glazbenik. Publici priprema glazbenu poslasticu u trajanju od dva sata koja će biti miks njegovih autorskih pjesama, nezaobilaznih evergrina i puno dobre energije. Iako sebe smatra romantikom, samo Valentinovo ne predstavlja mu ništa posebno. - To je samo jedan od dana kada možemo iskazati ljubav prema svojoj voljenoj osobi. Smatram da bi to trebalo raditi i puno češće i nastojim to raditi. Ne treba kupovati cvijeće ni poklone. Dovoljno je nekim svakodnevnim sitnicama pokazati koliko vam je stalo. A s obzirom na to da je meni skoro svako Valentinovo radno, sa suprugom ga ne obilježavam na neki poseban način - kaže Marko. Prije gotovo dvije godine sa suprugom Anom dobio je sina, a očinska ga uloga, kaže, jako ispunjava.

- Maro je veseo, razigran i jako društven. Što se tiče glazbe, moram priznati da je stvarno voli. Svakodnevno se kod nas sluša raznolika muzika i Maro je već pomalo razvio ukus i mišljenje. Neke tatine pjesme voli, neke ne može čuti. Ali zato Beatlese obožava, što mene kao njihova zadrtog fana izuzetno veseli. I ne, nisam ga silio da ih sluša - smije se Tolja i dodaje kako upravo zahvaljujući sinu lakše podnosi sve negativne posljedice pandemije.

Foto: instagram

- Cijela industrija strahovito je pogođena i praktički već na koljenima. I tu ne mislim na nas pjevače i općenito one koje vidite na TV ekranima, već one iza nas. A to je jako puno ljudi. Zato me i boli kada na svaki naš pokušaj da se nešto poduzme da se spasi što se spasiti da velika većina javnost reagira negativno i šalju nas da "kopamo krumpir". Mislim da je puno toga krivo shvaćeno, ali eto, ljudi očito nemaju vremena pročitati članak do kraja pa se stvaraju potpuno kriva mišljenja. Psihički isto nije lako to podnijeti. Meni se moji prijatelji s "normalnim poslovima" bune kako su već godinu dana stalno na relaciji kuća - posao, na što im ja odgovaram da sam samo kuća - kuća! - ističe riječki glazbenik koji nam je otkrio i svog favorita za ovogodišnju Doru. - Uvijek ću navijati za moju "malu" Miju Negovetić. Poznajem je još otkad je bila "ona klinka s naočalama koja pjeva najbolje na svijetu". Pjevali smo puno puta zajedno, cijela ta obitelj jako mi je draga. Vjerujem da bi nas ona super predstavila u Europi i da bi se visoko plasirala - uvjeren je Tolja koji je nedavno snimio i zanimljiv blagdanski duet s Tončijem Huljićem koji je odmah osvojio publiku.

Foto: instagram

- Suradnja je nastala spontano, iz vedra neba. Prošlo ljeto bio sam kod Tončija par dana s obitelji i tada je njemu sinulo da snimio nešto zajedno. Baš zato što je to svima skroz nezamisliva kombinacija. I tako se rodila o božićnoj pjesmi, ali skroz atipičnoj, zafrkantskoj. Jer jedino što nam je na kraju 2020. bilo preostalo jest da se dobro zafrkavamo i tako malo razveselimo ljude i dignemo moral. I uspjeli smo jer je pjesma sjajno prihvaćena i baš smo sretni zbog toga - ističe Tolja i najavljuje kako je već u pregovorima za nove duete. - Ima ideja i želja puno, pa čak i nekih dogovora... Ali pustit ćemo da vam vrijeme otkrije tko je u pitanju - tajanstveno kaže pjevač koji publiku ovih dana nastoji razveseliti baladom "Budi budna" iza koje stoji proslavljeni crnogorski kantautor i miljenik domaće publike Sergej Četković. - Jako me veseli ta pjesma i suradnja jer mislim da je jedna od onih kakve se više ne pišu - lijepa, bez kalkulacije i potpuno lišena trendovskog razmišljanja i poimanja glazbe - zaključuje Tolja.