Ciganović opet 'opleo' po Jurencu: 'Ono kad ti Savršeni tepa: bakica moja'

Neven Ciganović ponovno je sarkastičnim komentarom "opleo" po Gospodinu Savršenom Goranu Jurencu. Cigi je na Facebooku objavio fotografiju Jurenca i Hane Rodić, a uz fotografiju je napisao:

- Ono,kad si nadješ preko telke “Savršenog” “Frajera”,pa ti on tepa ”Bakica moja!” Kako onda tepaju”nesavršeni” ili oni ne tepaju uopće? Sjećam se i da je ona izjavljivala u showu da se osjeća jako zrelo za svoje godine...ali ono zar baš toliko? Oops...I Diid It Again - napisao je Ciganović.

Podsjetimo, Ciganović je tijekom trajanja showa Gospodin Savršeni kritizirao i emisiju i Gorana Jureneca. Cigi je tvrdio da je riječ o lošoj glumi te je uputio nekoliko poruka glavnom akteru showa na društvenim mrežama. Jurenec se spremno branio od napada, nazvao je Ciganovića nebitnim te ga na kraju odlučio blokirati.

Zatim je na pitanje jednog pratitelja o Cigiju odgovorio kako "ne prati nebitne osobe".

- Znaš, ja ti svakog cijenim i poštujem da li ga znao ili ne! Ali ne ako je netko bezobrazan i vrijeđa i to bez da mene ili tu osobu zna - to ne dozvoljavam i neću dopustiti! Ako mu je dosadno u životu ili nije zadovoljan sam sa sobom - neka onda malo promisli zbog čega bi to moglo biti,ali sumnjam da taj LEPTIRIĆ ima toliko “samo-refleksije” u sebi, pa zato nek “leprša” gdje želi-ali neće kod mene - napisao je Goran.

Ciganović mu je ubrzo odgovorio, pa je ispod zajedničke fotografije Hane i Gorana napisao "Ovako se i sa mnom drpao".

- Čini mi se da nisi prebolio da Goran ima djevojku i da te prevario tvoj gaydar pa su ti puna usta kako ti kažeš 'savršenka'. Cigi, izdrži!! - odgovorila mu je Hana.

Nova provokacija stigla je kada je Ciganović dobio na poklon gaće čije je zaštitno lice bio upravo Jurenec.

- Ono kad te prijatelji iznenade s gaćama iz trgovine i shvatiš da ćeš napokon navući Gospodina Savršenog preko k**** - napisao je Ciganović.

