Čarobnu božićnu atmosferu donose nam posebne emisije, filmovi i dokumentarci

Blagdani su vrijeme kada je obitelj na okupu te na jedan dan zaboravimo svakodnevne brige i probleme i uživamo u zajedničkom druženju oko blagdanskog stola, a često se to druženje nakon blagdanskog ručka i večere nastavi uz zajedničko gledanje televizijskog programa za koji su ove godine sve nacionalne televizije pripremile bogat sadržaj. Na sam Badnjak, u poslijepodnevnim satima od 14.25 sati na Prvom programu HTV-a emitira se dokumentarni film "Mary Berry: Božić u ladanjskom dvorcu". U ovoj zanimljivoj i toploj emisiji, Mary Berry posjećuje dvorac Harewood u Yorkshireu, gdje su pripreme za Božić u punom jeku te razgovara s brojnim osobljem i predanim volonterima. Ako odlučite ostati uz program HTV-a, od 15.30 sati na Prvom programu možete pogledati dokumentarni film "Papa Franjo: Intervju s Norom O' Donnell". Papa Franjo i CBS-ova voditeljica večernjih vijesti razgovarali su u Vatikanu o ratovima diljem svijeta, imigraciji, klimatskim promjenama, papinoj viziji Katoličke crkve te o nasljeđu koje će ostaviti.

Na istom programu u 17.30 sati prikazuje se koncert "Na Božić s ljubavlju – Nikša Bratoš i prijatelji". Ovog Božića Nikša Bratoš, glazbenik, skladatelj, aranžer i okupio je svoje prijatelje glazbenike i dugogodišnje suradnike kako bi nas darivao pjesmom i ljubavlju. Uz Bratoša domaćin je i voditelj Duško Ćurlić, a u goste im dolaze vrsni glazbenici. Na Badnju večer u 20.15 sati zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša uputit će Božićnu čestitku svim gledateljima. Nakon toga slijedi posebno izdanje emisije "Planine". Ekipa ovog dokumentarnog serijala doživjet će čaroliju bijelog Božića te će Badnju večer proslaviti u snijegom zavijenom Gorskom kotaru. Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović, glumac Janko Volarić Popović, novinar Milan Majerović Stilinović te kantautor Dražen Turina Šajeta okupili su se u seocu Hlevce pokraj Ravne gore te za svoje prijatelje organizirali blagdansku večer. U 21.20 sati gledatelji na Prvom programu ulaze u čarobni blagdanski svijet umjetnika Saše Šekoranje u kojem se isprepliću različiti utjecaji iz umjetnosti, povijesti i putovanja. Od 22.10 sati na programu je tradicionalni božićni koncert održan u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, uz Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i vokalne soliste koji će pjevati najpoznatije božićne pjesme i u crkvenom, svečanom ozračju, dočarati ugođaj blagdanske večeri. Ako vam nedostaje inspiracije što pripremiti za blagdanski stol svojim bližnjima, na Badnjak svakako budite uz Drugi program HTV-a na kojem se u 13.35 sati emitira emisija "Jednostavno Nigella: Božićno izdanje" u kojoj poznata televizijska kuharica Nigella Lawson savjetuje kako napraviti pravu blagdansku gozbu bez puno stresa. I Jamie Oliver ima recept kako pripremiti najbolji božićni ručak bez stresa, a kako mu to polazi za rukom možete gledati na Prvom programu od 18.20 sati.

U večernjem terminu od 20.15 sati na rasporedu je dokumentarni film "Božić u Gracelandu". Posebna TV emisija prati proslavu Božića u obiteljskoj kući Elvisa Presleya, na poznatom imanju Graceland. Na sam Božić na Prvom programu HTV-a u 12.55 sati emitira se specijalno izdanje emisije "Kod nas doma". Božićnu atmosferu gledateljima Hrvatske radiotelevizije uljepšat će umjetnik Saša Šekoranja koji priprema božićnu večeru za prijatelje. HTV je za gledatelje pripremio i posebnu emisiju "Kući za Božić" koja se na HTV-u 1 emitira od 20.15 sati. Ova emisija kombinacija je mjuzikla i glazbeno-plesno-scenskog zabavnog showa, koji uz pomoć poznatih glazbenika s naše scene dovodi ozračje Božića i obiteljskog blagdanskog okupljanja u naše tople domove. Na Drugom programu HTV-a na Božić ne propustite u 18.20 sati pogledati emisiju "Božić velikih želja: Čarolija Badnjaka, čarolija života". Čaroliju Badnjaka donose nam voditeljica Jelena Ćulibrk Pajić i sportski novinar Marko Šapit kojima u goste stižu Ivica Kostelić i Sanja Doležal. Na Štefanje na HTV-u 1 u 20.15 sati pogledajte film "Dnevnik Pauline P." nakon kojeg slijedi koncert "Božić u Ciboni" a brojne izvođače ove će godine predvoditi Tatjana Matejaš Cameron Tajči, Martin Kosovec, Martina Zadro, Filip Filipović, Saša Lozar...

Na Novoj TV najgledanija lifestyle emisija 'IN magazin' priprema neodoljivi blagdanski program. Ovogodišnja izdanja obećavaju prikaz čarolije blagdana na jedinstven način. Uz zanimljive reportaže i inspirativne priče, 'IN magazin' donosi priloge o izradi blagdanskih ukrasa kao i o pripremi neodoljivih jela te brojne savjete kako bi naši blagdanski stolovi zablistali. Nezaobilazan dio programa bit će pogled iza kulisa kako se poznati i slavni Hrvati pripremaju za blagdane. Nova TV 27. prosinca u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina donosi tradicionalni božićni koncert 'Želim život', izravno s glavnog zagrebačkog trga. Nezaobilazan film za božićne blagdane je i "Sam u kući" koji se emitira na RTL-u na Badnjak u 20.15 sati, a Badnja večer na ovoj televiziji završava uz film 'Ljubav i praznici". Na Božić u večernjem terminu na glavnom kanalu RTL-a bit će prikazana neodoljiva božićna animacija 'Grinch', posljednja filmska ekranizacija klasika Dr. Seussa "Kako je Grinch ukrao Božić". Božićna filmska večer završava filmom 'Ulovi Smarta', špijunskom komedijom koja će gledatelje nesumnjivo podsjetiti na serijal "Johnny English", ali dok u "Johnnyju" imamo Britanca Rowana Atkinsona, ovdje je špijun u akciji slavni američki komičar Steve Carell. Na blagdan sv. Stjepana u poslijepodnevnom terminu glavnog kanala prvi put će na RTL-u biti prikazan "Apostol Petar: Iskupljenje", povijesna drama Leifa Bristowa koja proširuje događaje od Petrova zatvaranja do raspeća kako bi dočarala s kakvim su se iskušenjima i izazovima kršćani suočavali u svojoj novopronađenoj vjeri.

