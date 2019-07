Bućan i Veličan nakon mjesec dana dojahali do Crnog mora! Evo što su poručili pratiteljima

Glumac Dušan Bućan i producent i putopisac Boris Veličan nakon više od mjesec dana na konjima su stigli do Crnog mora. Pratiteljima su se javili putem društvenih mreža i obznanili da je ovoj jedinstvenoj avanturi došao kraj.

– Dva konja i dvije kobile. Tri države i 1200 kilometara. Tisuće komaraca i milijun uspomena... Jedno more koje nije nimalo crno i sa svakim valom oduzima dah. Hvala vam što se bili dio naše avanture, jedva čekamo da vidite što smo snimili – poručili su dečki na Facebook stranici ''Konjima do Crnog mora'' na kojoj su objavili i nekoliko fotografija svojeg dolaska.

''Čestitam'', ''Bravo'', ''Ovo iskustvo vrijedi više od milijun dolara'', samo su neki od komentara ispod objave.



Iza ovog dvojca već je nekoliko avantura – zajedno su prošli pola Azije, Aljasku, a družili su se i s Indijancima iz plemena Navaho. O svom putu snimaju i dokumentarnu seriju u produkciji Antitalenta, a četiri epizode u trajanju od po 50 minuta emitirat će se na HRT-u ožujku 2020. godine.

Ruta kojom su se kretali išla je od Zagreba u smjeru Slavonskog Broda pa preko Bajakova do Beograda. Nakon toga laganim galopom išli su do Rumunjske preko Karpata i točno po planu za 35 dana stigli su do obale Crnog mora. Poput pravih kauboja spavali su na otvorenom, a njihove avanture snimala je snimateljska ekipa koja ih je pratila cijelim putem.

Boris i Dušan u Zagreb se vraćaju ovog petka kada ćemo moći doznati i detalje o ovom jedinstvenom putu prije nego što u ožujku iduće godine na HRT-u pogledamo i dokumentarnu seriju u četiri nastavka "Na putu: konjima do Crnog mora".

Pogledajte i gdje su i što danas rade reality zvijezde.