Dušan Bućan i Boris Veličan:'Nakon mjesec dana dojahali smo do obale Crnog mora'

Glumac Dušan Bućan i producent i putopisac Boris Veličan nadomak su jedinstvenog cilja u pravoj avanturi koju su počeli još 15. lipnja. Nakon 1200 prijeđenih kilometara na konjima stižu na obalu Crnog mora.

Iza ovog dvojca već je nekoliko avantura - zajedno su prošli pola Azije, Aljasku, a družili su se i s Indijancima iz plemena Navaho. O svom putu snimaju i dokumentarnu seriju u produkciji Antitalenta, a četiri epizode u trajanju od po 50 minuta emitirat će se na HRT-u u ožujku 2020. godine.

- Zašto konj i zašto dva mjeseca umjesto dva sata ili dva dana? Nekad se na konjima putovalo, trgovalo, ratovalo, osvajala se i rušila carstva, obrađivala i razarala zemlja. Nekad je to bila normalna stvar, a danas je avantura - kazao je Dušan Bućan koji se konjima bavi već 13 godina, a na konju Samsonu još je 2014. godine jahao od Gvozda do Omišlja. Za razliku od njega, Veličan dosad nije jahao pa je za njega ovo bila prava novost.

- Godinama putujem i istražujem nova, nepoznata mjesta. Dosad sam to radio većinom pješice ili na skuteru, ali nikad nisam jahao. Kako bih se uopće otisnuo na ovakav put, prvo sam morao savladati vlastite strahove - kazao je Veličan prije polaska na 1200 kilometara dugo putovanje na kojem su u prosjeku jahali oko 40 kilometara svakog dana.

Trenerica prije puta bila mu je 12-godišnja kći Marla koja već četiri godine jaše na zagrebačkom hipodromu. Ideja s Crnim morem došla je od Borisa, kao uzvraćanje usluge za to što je, kad je Boris pješačio od Zagreba do Sahare, Bućan išao s njim preko Velebita. Na put su krenuli jašući kobile Zeku i Divnu, i to prateći tokove rijeka Save i Dunava.

Ruta kojom su se kretali išla je od Zagreba u smjeru Slavonskog Broda pa preko Bajakova do Beograda. Nakon toga laganim galopom išli su do Rumunjske preko Karpata i točno po planu za 35 dana stigli su do obale Crnog mora. Poput pravih kauboja spavali su na otvorenom, a njihove avanture snimala je snimateljska ekipa koja ih je pratila cijelim putem.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

O svemu što su doživjeli proteklih mjesec dana Dušan i Boris redovito su pisali i na Facebook stranici Konjima do Crnog mora. Doznali smo tako i da su bili prava atrakcija u Srbiji, gdje su lokalne TV kuće o njima snimale priloge. Uživali su i u Rumunjskoj. U gradu Sl?nicu nalaze se čak tri slana jezera i dva rudnika soli, a oni su se okupali u slanom jezeru Baia Baciului. Posjetili su i Tulceu, lučki grad za koji kažu da leži na sedam brda, baš kao i Rim.

- Kao da svaki dan imamo premijeru, zna biti naporno, no svaku večer sjednemo i smijemo se od zadovoljstva. Nemamo ozljeda, fizički barem. Imamo u glavi jer nam proleti što nam je sve to trebalo. Mislim da nam se konji smiju: gle, dva kretena bi na more - kazao je Dušan prije nekoliko dana u javljanju za 24 sata.

Boris i Dušan u Zagreb se vraćaju ovog petka kada ćemo moći doznati i detalje o ovom jedinstvenom putu prije nego u ožujku iduće godine na HRT-u pogledamo i dokumentarrnu seriju u četiri nastavka "Na putu: konjima do Crnog mora".