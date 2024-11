Britney Spears se raznježila pa otkrila svoje ženske simpatije: 'Je li normalno biti toliko lijep?'

Pop princeza Britney Spears (42) pronašla je slobodnog vremena i volje da putem priča na svom Instagram profilu navede sve ženske osobe iz industrije kojima se divi i koje su joj simpatije. U povećem tekstu svoje mjesto su pronašle neke od najpoznatijih dama u holivudskom svijetu zabave.

- Želim govoriti o tome kako je osoba s kojom odrastaš u djetinjstvu obično tvoja najbolja prijateljica. Međusobno se nadopunjavate, jedna drugoj završavate rečenice i, iako fizički ne sličite, zato što cijelo vrijeme provodite zajedno vaši maniri, način na koji govorite, pa čak i kako hodate djeluje kao da je riječ o istoj osobi. Prođu godine, udate se, odrastate i živite daleko jedna od druge. To se zove život!! Imam prijateljice s kojima se povremeno družim no to nije isto kao u mladosti. Ja se pitam zašto to tako mora biti?! - započela je svoje obraćanje nostalgična pjevačica pa nastavila:

- Želim podijeliti žene koje me inspiriraju. Pamela Anderson je klasika i čini mi se jako dragom. Natalie Portman jer je ‘najcool‘ osoba ikad, čak sam ju i upoznala u New Yorku i imale smo istu majicu. Camilla Cabello, pjevačica, jer je toliko lijepa i tjera me na smijeh. Njezina osobnost je toliko slatka i šaljiva, mislim da je zdravo biti luckast. Voljela bih da sam joj sličnija - otkrila je Britney.

No njena lista tu nije završila. U nastavku je spomenula jednu od Kardashianki: - Kad smo kod Kendall Jenner, je li normalno da je netko toliko lijep?? A preostale dvije su Selena Gomez i Drew Barrymore, one su doslovno predivne!! Iskreno, nemam pojma zašto uopće sve ovo pišem!! Trenutno pišem roman i učim o sebi. Ali, nedostaje mi biti šašava sa svojim prijateljicama!!! - zaključila je Spears.

Podsjetimo, pjevačica koja se vratila u javnost nakon dugih godina skrbništva nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila neugodnu situaciju u kojoj se umalo "zapalila" prije nekoliko mjeseci. U videu objavljenom na Instagram storyju govorila je britanskim naglaskom, piše Page Six.

U ponedjeljak je otkrila da njezino osiguranje inače pali kamin zbog ranijih problema, no prije šest mjeseci odlučila ga je sama upaliti. Kamin je eksplodirao i zahvatio joj lice. Prema njezinim riječima, zadobila je opekline drugog i trećeg stupnja te izgubila trepavice i obrve. Spears je pokazala i nejednake šiške, koje su, kako je objasnila, posljedica nesreće s kaminom.

Nakon incidenta hladila je lice ledom, podnosila bol sedam sati, a zatim uzela tri tablete protiv bolova prije nego što je zaspala. "Boljelo me kad bih dotaknula mobitel, kad bih hladila lice ledom, kad bih dodirnula lice bilo čime. Ta bol je trajala šest ili sedam sati... Nije prestajala. Bilo je izuzetno loše", ispričala je u videu koji je potom izbrisala.