Britney Spears opet se vratila na Instagram: 'Nisam imala živčani slom.Takva sam, kakva sam'

Pjevačica Britney Spears (41) svojim, najblaže rečeno, čudnim ponašanjem proteklih mjeseci ponovno privlači pozornost. Nakon što su njezini obožavatelji prije nekoliko dana pozvali policiju da provjeri što se događa s pjevačicom Britney se vratila na Instagram i otkrila da nije imala živčani slom kako se nagađalo.

-Svi misle da znaju sve o meni. Razmislite ponovo. Ne, nisam imala živčani slom. Takva sam kakva sam i nastavljam dalje sa svojim životom. Nikad se nisam osjećala bolje. Ne, ja nisam ova ili ona djevojka, ja sam River Red i napokon se čuje i moj glas u svijetu u kojem sam izgubila prava na 15 godina - poručila je pjevačica.Otkrila je i da se trenutno osjeća jako dobro. - Osjećam se znatno mlađe i puna sam strahopoštovanja. Nažalost, dosadna sam ko vrag i pijem vruću čokoladu navečer! Čekala sam skoro 15 godina da pijem alkohol kako bih shvatila da ga mrzim! To me rastužuje - dodala je Britney, između ostalog, u podužoj objavi uz koju je objavila i fotografiju ružičaste ruže. - Ukinula sam svoj Instagram profil i sada je ponovno aktivan jer ja to mogu - zaključila je Britney.

Nedugo nakon toga objavila je i video na kojem pozira u kratkoj kariranoj suknji i bijeloj košulji. Uz snimku je poručila da "čeka komplimente", no unatoč tome za ovu je objavu, baš kao i za onu prethodnu, isključila mogućnost komentiranja.

Podsjetimo, Britney je nedavno ponovno obrisala svoj profil na Instagramu, a pratitelji su se toliko zabrinuli da su zamolili policiju da provjeri je li sve u redu. Iz policije su za TMZ rekli kako je glazbenica ugasila profil u srijedu te da su ih zvali obožavatelji koji su se bojali da je možda u opasnosti.

Policija je otišla do njene kuće i brzo ustanovila kako je s Britney sve u redu, ali, s druge strane, nisu otkrili s kim su točno razgovarali i tko im je to rekao. Glazbenica se nakon svega oglasila na Twitteru.

-Kao što već vjerojatno svi znate, policija mi je došla doma na vrata jer se netko odlučio našaliti. Ja svoje fanove obožavam, ali ovaj put su pretjerali jer mi je narušena privatnost. U ovom periodu svog života želim samo da javnost i moji fanovi, koji toliko brinu o meni, poštuju moju privatnost - napisala je.

Inače, glazbenica često briše te ponovno pokreće svoj profil na ovoj društvenoj mreži. U posljednje vrijeme promijenila je i ime. Tako je prije nekoliko dana na njezinu profilu osvanulo da se zove River Red. Objavila je i niz videa i fotografija, a uz njih napisala i nekoliko nesuvislih rečenica.

- Bila sam u kući svoje tete Suzy, napravili smo tri pite za darivanje na misi ove nedjelje!!! Čujem da muškarci više vole trešnje, a žene banane!!! U svakom slučaju... Vijest o tome da sam pripita je u vijestima, a zatim iskorištavam svoju prošlost jer je pametno da izgledam kao pomilovana žena koju možemo pogledati i reći awww!! Moj prijatelj iz susjedstva kaže da ću to plaćati do kraja života!!! Žao mi je, dragi prijatelju, ali ako ikad probaš moju pitu… - napisala je pokraj videa na kojem je plesala u minijaturnom topu. U idućoj objavi je napisala i kako je promijenila ime.

- Hvala ti, prijatelju iz djetinjstva, ne podcjenjuj snagu čistoće!!! Vidim je kroz sve. Ima tekućine i mokra je... Razigrana je i ima masu!!! Promijenila sam ime u River Red!!! Ipak, vatra je mjesto gdje osvjetljava. Možete buljiti u nju i skočiti ravno u nju bez imalo straha!!!! S*anje. Sada moram pronaći svoju vilicu - stavila je tada pokraj objave.

Nekoliko dana prije toga, pjevačica je iznenadila svojim ponašanjem u restoranu u Los Angelesu. Britney je na večeri bila sa suprugom Samom Asgharijem koji je ubrzo nakon što se ona počela neprimjereno ponašati izašao iz restorana. Pjevačicu su odmah počeli snimati obožavatelji, a još ju je više frustriralo kada je to zamijetila. Očevici tvrde da je počela vikati i pričati besmislice, te nitko nije mogao razumjeti što pokušava reći. Nakon incidenta oglasio se i njen suprug. Pojasnio je da nije napustio restoran već je otišao po automobil i vratio se po suprugu.

- Ljudi se malo previše uzbude kad je ugledaju pa je svi snimaju – rekao je te dodao da je snimanje bilo okidač njezine frustracije te da su restoran napustili zbog previše pozornosti. - Ne vjerujte svemu što pročitate na internetu - zaključio je.

Svojim glazbenica ponašanjem brine obožavatelje te mnogi nagađaju da njezino mentalno zdravlje nije najbolje, a zbog golišavih izdanja često se našla na meti kritika i zlobnih komentara zbog kojih je ranije i brisala svoje profile na društvenim mrežama.

Foto: Reuters/Pixsell

