Brena ne želi da se njezin sin oženi: 'Protiv toga sam'

Pjevačica Lepa Brena kometirala je svoj odnos s obitelji za srpske medije, a pojasnila je i zašto ne želi da se njezin sin Stefan oženi.

“Protiv toga sam da se muškarci na Balkanu žene prije tridesete godine. Sinovima savjetujem da stvore nešto, da u životu naprave ono što su zacrtali. Tada će moći odabrati i svoju partnericu. Također, ona će moći odabrati njih. Kad ste zrela i formirana osoba, mnogo je lakše spoznati šta je prava i iskrena ljubav”

Inače, nakon što je održala dva uspješna koncerta u zagrebačkoj Areni, Lepa Brena je odlučila ispričati kakva drama se u njenom životu događala samo tjedan dana prije. Pjevačica je svoje probleme htjela zadržati za sebe, no ipak je za u intervjuu za srpske medije otkrila što se događalo.

- Imala sam problem s desnom rukom, laktom. Počele su me smetati žice i šaraf koje mi je liječnik ugradio prije nekoliko godina kada sam slomila lakat desne ruke. Te žice su počele same izlaziti. Tijelo mi je počelo odbacivati strano tijelo iz organizma, a kako se te žice počele same izlaziti, morala sam na operaciju samo sedam dana prije koncerta - kazala je Brena u intervjuu.

Podsjetimo, nakon premijere predstave 'Lepa Brena Project', pjevačica se u intrevjuu za sprske medije osvrnula, između ostalog, i na reakcije pojedinih hrvatskih generala koji su osudili njezin nastup u Areni Zagreb.

“Ne bavim se politikom. Da mi nije tamo mjesto, ne bih imala dva koncerta. Hrvatska me je iznjedrila, a došla sam tamo s porukom mira. Ovo je 21. stoljeće i trebamo biti pametni, mudri i tolerantni. Stigla sam s ekipom od 120 ljudi da pokažem što sam radila ovih 40 godina. Nisam mahala nikakvim jugoslavenskim zastavama. Isti koncert je održan u Beogradu i repriza je bila u Zagrebu. Na mojoj zastavi pišu inicijali “L.B.” i “Hajde da se volimo”. Ne bavim se politikom, već samo svojim poslom” kazala je Brena.