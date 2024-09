Brat Kate Middleton otkrio kako ju je obitelj podržala tijekom liječenja od raka

Mlađi brat Kate Middleton James Middleton (37) s ostatkom obitelji bio je podrška sestri tijekom njenog liječenja od raka. James je autor memoara Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, koji izlaze 26. rujna, a uoči njihove objave podijelio je uvid u obiteljske odnose s Kate Middleton. U intervjuu za Hello! James, koji živi u Berkshireu sa suprugom Alizee, sinom Inigom i šest pasa, otkrio je da su Middletonovi izrazito povezana obitelj. Prisjetio se kako su podržavali Kate tijekom liječenja te rekao: "Mi smo vrlo bliska obitelj koja kroz sve prolazi zajedno."

James je također spomenuo da su mu psi pomogli nositi se s vlastitim izazovima i dodao da vjeruje da Katein pas Orla igra sličnu ulogu u njihovoj obitelji. Pas Orla, Jamesov poklon, postao je važan član obitelji princeze i princa Williama. Princeza je snimljena samo nekoliko dana nakon što se vratila svojim službenim dužnostima. Devet mjeseci je zbog zdravstvenog stanja bila "na pauzi". U dvorcu Windsor je organizirala sastanak na kojem je razgovarala o svom projektu Rani razvoj u djetinjstvu, a prisustvovali su članovi njenog tima i predstavnici fondacije posvećene djeci.

Podsjetimo, princeza koja je tema brojnih medija u posljednje vrijeme zbog svoje borbe s teškom bolešću ovoga se tjedna vratila svojim službenim dužnostima. Princeza Kate iznenada se povukla iz javnosti nakon Božića 2023. Hospitalizirana je u siječnju zbog operacije abdomena, a u ožujku je objavila da boluje od raka, ali nije rekla koje vrste. U javnosti se prvi put ponovno pojavila 15. lipnja na rođendanskoj paradi kralja Karla. Pozdravila je mnoštvo s balkona Buckinghamske palače s kraljevskom obitelji. Potom je početkom srpnja bila na finalu Wimbledona gdje je pobjedniku, Španjolcu Carlosu Alcarazu, uručila trofej.

Objavivši 9. rujna da je završila s kemoterapijom, Kate je rekla da se želi "brzo vratiti na posao i nastaviti s javnim aktivnostima u mjesecima koji dolaze kada bude mogla". - Kako se ljeto bliži kraju, ne mogu vam opisati kakvo je olakšanje što sam konačno završila svoju kemoterapiju - istaknula je princeza od Walesa dok šeće sa svojom obitelji. - Moj put do izlječenja i potpunog oporavka je dug i moram nastaviti svaki dan biti hrabra - dodaje Kate te kaže da je unatoč teškim trenucima njezino iskustvo dalo "ponovni osjećaj nade i cijenjenja života".

Dodajmo i da je ovo teška godina za kraljevsku obitelj jer se osim princeza i britanski kralj Charles III. (75) bori s bolešću. Buckinghamska palača početkom veljače objavila je kako je britanskom kralju nakon rutinske operacije povećane prostate dijagnosticiran rak, a pritom ne otkrivajući o kakvom je karcinomu riječ. Upravo zbog svojeg zdravstvenog stanja bio je primoran otkazati sve svoje javne angažmane. Iz palače nisu podijelili detalje o točnoj kraljevoj dijagnozi niti u kojem stadiju je rak, ali kasnije su izvijestili da kralj ide na liječenje i da se dobro osjeća.

GALERIJA Znate li kako doista izgleda majka Marka Grubnića bez trunke Photoshopa?