Branko Uvodić emotivno se prisjetio pokojnog prijatelja Kiće: 'Lega moj, mirno spavaj...'

Bivši HRT-ov urednik i voditelj Branko Uvodić (67) na Facebooku se prijsetio pokojnog prijatelja Krunoslava Kiće Slabinca, koji nas je napustio prije godinu dana. Uvodić je posjetio prijateljev grob, a pokraj selfieja napisao je: "Godine lete, al uspomene na njih na tebe me sjete. Lega moj mirno spavaj i odmaraj. Hvala ti na svemu !"

Nakon Kićine smrti Uvodić se lani za Večernji list prisjetio svog druženja s pokojnim Kićom.

- Da, potekla je tuga ovim našim prostorima, a ponajviše slavonskim i šokačkim, jer prerano nas je napustio naš Kićo, kako su ga svi zvali još odmalena. Uvijek uporan i neumoran, borac, izgubio je svoju posljednju bitku s bolešću. Kad smo kod bitaka, imao ih je Kićo jako puno. Bez obzira na sjajnu profesionalnu karijeru, nije mu bilo lako. Jer kada je on iz Osijeka krenuo prema tronu, trebalo je biti vraški talentiran i sposoban da se probiješ u Zagrebu i u bivšoj državi - napisao je tada Uvodić koji se prisjetio i brojnih anegdota iz njihova dugogodišnjeg druženja.

- Znao mi je često ponavljati: “Znaš, Brnja, kad smo sedamdesetih godina svirali za doček Nove godine u tadašnjem InterContinentalu u Zagrebu, mnogi su rekli – koji su ovo seljaci u ovakvom hotelu.“ Naravno da su Kićo i Slavonski bećari napravili pravi lom. Kad smo već kod toga, Kićo je bio najbolji i najkompletniji zabavljač na ovim prostorima. Gotovo da nema glazbenog žanra u kojem se nije okušao: u dječjim pjesmama, popu, rocku, narodnoj, klasici, s tim da je bio i vrhunski imitator i vicmaher. Takvog majka rijetko rađa. Kad sam se počeo baviti tamburaškom i narodnom glazbom na Hrvatskoj televiziji, razumljivo je da sam upravo Kiću imao za supervizora i suradnika s obzirom na njegov renome i iskustvo.

Počeli smo s „Nek’ tambura svira“, zatim je došao serijal „Lijepom našom“ u kojem je Kićo uvijek imao zapaženo mjesto, jer bio je rado viđen i odlično prihvaćen na svim destinacijama. Kad smo kod serijala, moram reći da je bio iznimno ponosan na sina Pavla koji je s puno uspjeha radio kao ton-majstor, to je Pavi kao zaposleniku HRT bio jedan od prvih većih i zahtjevnijih projekata. A moj dragi prijatelj Ivo, također Kićin sin, voli glazbu i odlično svira bubnjeve pa smo se bili dogovarali da jednom nastupi s tatom u emisiji. Ali eto, ostala je to jedna od neostvarenih želja - napisao je Uvodić, koji je teško prihvatio prijateljev odlazak.

- Svima nam je teško i još smo u nevjerici jer još uvijek očekujem da me nazove, kao što je to inače činio, i ispriča neki novi vic. U tome, kao i u još mnogočemu, bio je nenadmašan. A kakav je on bio, ne bih se iznenadio da se odnekud pojavi i da kaže: “Prerano ste se ponadali da me nema. Htio sam samo vidjeti tko će što o meni reći.” Za kraj, oslovit ću te s Kruno, kako su te mama i tata oslovljavali: Hvala ti na prijateljstvu, i pripremi teren za nastupe Gore kamo si otišao! - napisao je tada Branko Uvodić.

