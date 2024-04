Branimir Mihaljević o ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu: Sretan sam što imamo toliko kvalitetnih autora i izvođača

Na 71. Zagrebačkom festivalu, koji se održava sutra nastupaju: Boris Štok, Cota G4, Dani Kristina, Giuliano, Grupa 777, Hjer feat. Lara, IDEM, Ilma Karahmet, Josip Palameta, Kristijan Kiki Rahimovski, Laura, Leteći Odred, Marija Mirković, Mia Dimšić & Doris Kosović, Milošev feat. Maja Posavec, Natali Dizdar, Roko Vušković, Stefany, Tina Vukov i ToMa.



Jedan dio programa bit će posvećen i ovogodišnjoj dobitnici priznanja za poseban doprinos Zagrebačkom festivalu – Gabi Novak! Na festival stižu i brojna druga poznata imena poput Damira Urbana, Vanne, Matije Cveka, Martina Kosovca... Voditelji Zagrebačkog festivala su Iva Šulentić i Duško Ćurlić, a umjetnički ravnatelj festivala Branimir Mihaljević otkrio nam je što nas sve očekuje na 71. izdanju festivala.

Koja je posebnost ovog Zagrebačkog festivala u odnosu na prethodne kojima ste ravnali?

Prvi festival u mojem mandatu bio je neposredno nakon onog strašnog potresa u Zagrebu, u doba COVID pandemije. Bilo je tada upitno održati festival ili ne, ali drago mi je da smo ga ipak uspjeli ostvariti, pa makar i bez publike. Nije bilo lako donijeti takve odluke, no trebalo je to tada našim autorima i izvođačima koji su tada stvarali glazbu u nemogućim uvjetima, a kasnije se ispostavilo da je trebalo i publici. No već idućih godina, uključujući i ovu sve ide kako smo planirali. Interes je sve veći i ove godine gledamo kako da smjestimo sve potrebne stolice u dvoranu kako bi omogućili svima koji to žele da mogu biti sa nama u živo.

Mandat vam ističe, kako bi opisali ovo iskustvo vođenja Zagrebačkog festivala?

Pratio sam festival još od osamdesetih godina kada je moj otac tamo pobjeđivao kao autor, a nekoliko godina je bio i voditelj festivala. U devedesetima moj prvi debitantski javni nastup bio je upravo na tom festivalu i preuzimanje funkcije umjetničkog direktora dalo mi je mogućnost da neke stvari nadogradim na ono što su postavili moji prethodnici i realiziram neke pomake koje sam smatrao potrebnim. Uveli smo nagradu za poseban doprinos festivalu koju su u mom mandatu dobili Alfi Kabiljo, Ivica Krajač, Drago Diklić, te ove godine Gabi Novak. Proširili smo dijapazon izvođača gdje su mnogi izvođači nove generacije koji su do sada bili prisutni isključivo na digitalnim platformama prepoznali upravo Zagrebački kao mjesto predstavljanja svojih novih pjesama. Sve to je rezultiralo i većim interesom za ulaznicama, većom gledanošću na TV-u i što je vrlo bitno većim medijskim interesom, a posebno kod glazbenih urednika što je tada direktan benefit domaćoj glazbi.

Koje su najveće prednosti za autore i izvođače prijavom na festival?

Sretan sam što imamo toliko kvalitetnih autora i izvođača. Oni svi koji imaju dobre pjesme i pojave se u jakoj konkurenciji, sigurno će lakše biti primijećen i privući će određeni dio publike na svoj YouTube kanal, digitalne streaming servise i društvene mreže. Osim toga, nastup je ipak uživo na televiziji, uz veliki orkestar što daje dodanu vrijednost. Ako pjesma nije hit, neće joj to puno pomoći, no ako pjesma ima “ono nešto” ipak će određeni broj ljudi to osjetiti i vidjeti u festivalskom prijenosu, a to je onda tom izvođaču osnova za stvaranje vlastite publike.

Što sve možemo očekivati na pozornici ovaj petak, 19.4.?

Dvadeset novih pjesama i odličan show program uz vrhunski orkestar i voditelje koje volimo na predivnoj bini trebali bi biti dovoljan razlog da budete sa nama uz direktan prijenos na HRT 1. Širok je dijapazon izvođača. Na festivalu će nastupiti IDEM dobitnik nagrade Porin za najboljeg mladog izvođača, ali i Grupa 777 pod vodstvom skladatelja Andreja Baše kojem će ovo biti dvadeseti nastup u pedeset godina koliko sudjeluje na festivalu. U show programu posvećenom Gabi Novak nastupit će pobjednik The Voicea Martin Kosovec, te Tajči koja je jučer zbog toga doletjela iz Nashvillea.

Gabi Novak je dobitnica priznanja za poseban doprinos, kako inače donosite tu odluku?

Postoje neki ljudi koji su pisali stranice povijesti hrvatske zabavne glazbe zlatnim slovima. Svi mi znamo tko su oni, znamo njihove pjesme, ali neke stvari ipak treba reći na glas. Gabi Novak pedeset je godina nastupala na pozornicama Zagrebačkog festivala i ovo je mala hvala za sve divne trenutke kojim nas je darivala svojom glazbom.

Opišite svoje iskustvo vođenja Zagrebačkog festivala u 3 riječi :)

Čast, odgovornost i zabava.