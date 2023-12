Božićni brunch, novo lice street fooda u zagrebačkom hotelu

Brunch, taj hibrid vremenski smješten između doručka i ručka, posljednjih godina doživljava pravi boom. Uzlazni trend pokreću milenijalci koji u obroku što traje od kasnog jutra do ranog popodneva vide idealan način da se nakon noćnog veselja zabave s prijateljima, ili ljudi koji naporno rade čitav tjedan pa im subotom i nedjeljom gastro-forme s objedinjenom hranom koja se poslužuje i za doručak i za ručak savršeno zadovoljavaju potrebu za društvenim životom i hedonizmom. Iako je brunch u posljednje vrijeme kod nas sve popularniji, ovdje se zapravo ne radi ni o kakvoj novotvorini. Povijest njegova nastanka seže još u 19. stoljeće i otkriva da je njegov tvorac engleski pisac Guy Beringer koji je u svom eseju predložio uvođenje novog obroka, a pravi razlog zbog kojeg je stvoren bio je - mamurluk.

U potrazi za mjestom kamo ćemo u Zagrebu otići na brunch (stvarno nije zbog mamurluka), stigli smo u Hotel Mövenpick Zagreb u kojem su u listopadu započeli sa Sip & Dine Brunch eventima. Prosinac je tu pak predodređen za božićno izdanje bruncha, održava se svake subote i nedjelje, od 12 do 15 sati, u hotelskom Nikola's restoranu, s potpisom poznatog chefa Tomislava Varge. Za uvertiru svakog božićnog bruncha poslužuje se čaša Bellinija, odličnog koktela od pjenušca i pirea od breskvi, taman da otvori apetit. Ovo vrlo osvježavajuće, privlačno i otmjeno piće njegov autor Giuseppe Cipriani, osnivač poznatog bara Harry's u Veneciji, posvetio je venecijanskom umjetniku iz 15. stoljeća, Giovanniju Belliniju.

- Naš koncept temelji se na jednostavnom, ali modernom pristupu, budući da smo odabrali nekoliko najomiljenijih jela ili priloga unutar svake kategorije jelovnika i dali gostu slobodu kreiranja svog brunch iskustva. Kao i uvijek kada je naša kuhinja u pitanju, biramo svježe namirnice, vodimo se modernim recepturama i trudimo se održati premium kvalitetu gastronomske ponude - kaže Tomislav Varga.

Nit vodilja je, objašnjava ovaj 41-godišnji chef s impresivnim iskustvom, bila da gost može odabrati jedan od četiri ponuđena proteina, kombinacije povrća, umaka i četiri vrste salate na tanjuru. Losos, avokado, sporo pečeni ramstek, jaja, domaći kruh sa češnjakom, razno povrće - gost po svom guštu kreira obrok.

- Komentari su uvijek da je sve zdravo, super lagano i da prekrasno izgleda - zadovoljan je chef Varga koji iza sebe ima dugogodišnju karijeru u vrhunskim restoranima, no još uvijek je, kaže, u potpunosti predan svojem pozivu te nadahnut kreirati nešto novo.

Da je kuhanje za njega poziv i da želi raditi baš to, znao je još od djetinjstva. Baka mu je, priča nam, bila slastičarka, a djed pekar, pa je od malih nogu naviknut biti u bijeloj manduri. Karijeru je započeo u zagrebačkoj pizzeriji Stara Sava, potom nastavio u restoranima Savski mlin, Dubravkin put, Okrugljak i Noel, a jedno je vrijeme bio i osobni kuhar američkom veleposlaniku u njegovoj rezidenciji, da bi se prije godinu i pol dana, kad su počeli poslovati u Hrvatskoj, pridružio timu Hotela Mövenpick Zagreb. Inače, Mövenpick brend u svijetu je poznat po svojoj iznimnoj kuhinji, a njihov je sladoled proglašen najboljim na planetu.

- Uvijek sam spreman na izazove i sada sam, prvi put, odlučio dati svoj obol hotelskom restoranu. Pružila mi se prilika biti dio njihova Nikola's restorana i kreirati ponudu od početka, a to nisam želio propustiti - kaže Varga.

I, uistinu, Nikola's restoran i dizajnom i ponudom jela nadilazi uobičajeno poimanje hotelske kuhinje. Ugodan interijer, osmišljen do najmanjeg detalja, donosi dašak luksuza najpoznatijih europskih metropola, no ono što posebno oduševljava su kreacije chefa Varge. Koncept se temelji na suvremenoj međunarodnoj kuhinji začinjenoj tradicionalnim, mahom lokalnim namirnicama i, ne manje važno, nudi se samo birana kvaliteta. Tako većinu povrća nabavljaju kod lokalnih OPG-ovaca, no za dobar steak nije problem ni nabaviti vrhunsko black angus govedo iz Urugvaja ili Argentine.

- Moderan, industrijski stil uređenja, moderne tehnike kuhanja i drukčiji pristup na tanjuru, koncept je koji su izvanredno prihvatili gosti koji odsjedaju u hotelu, ali i mnogi Zagrepčani koji ovdje dolaze pojesti vrhunski obrok. Kad smo kretali u ovu priču, željeli smo napraviti jelovnik inspiriran Nikolom Teslom, koji je u ranijoj fazi života obožavao janjetinu i piletinu, a kasnije je prešao na vegetarijanstvo. Tako su janjeća potkoljenica i krem juha od krumpira inspirirani Teslom, za kojeg znamo da je volio i celer. Dodali smo, dakako, u ponudu i niz drugih jela, vodeći se specifičnostima ovog podneblja, kako bismo stranim gostima koji odsjedaju u Mövenpicku Zagreb predstavili najbolje od Hrvatske u gastro smislu - kaže chef restorana Nikola's.

Pačja prsa, svinjska rebarca, gljive, veliki izbor vegetarijanskih jela, tartar od tune i junetine, koji dolazi uz domaću majonezu i tostiranu kućnu sourdough focacciu, čvarci od patke, spring rolice…, samo su dio kreacija koje Tomislav Vraga sa svojim kreativnim timom priprema u Nikola's restoranu.

No, one koji žele pojesti nešto lagano i profinjeno, hibrid doručka i ručka, Varga poziva da vikendom od 12 do 15 sati svakako dođu na brunch. To je, uvjeren je, biser koji će Zagrepčani tek otkriti kao veliki gastro-hit.

- Sretni smo što smo uspjeli pokazati jedno novo lice street fooda: profinjenije, ali i dalje privlačno u svojoj jednostavnosti. Baza našeg bruncha uvijek je povrće, minimalno termički obrađeno i savršeno izbalansiranih okusa, koje poslužujemo s dimljenim lososom, goveđim odreskom, jajima i avokadom…, ovisno što gost želi. U svakom slučaju, jedan nutritivno vrijedan, a gurmanski savršen obrok, što dokazuju i reakcije naših gostiju - kaže Varga.

Uz brunch odgovaraju lagana, svježa vina. Tražite li nešto bezalkoholno, a drukčije, tijekom ovog adventa na brunchu možete kušati i šalicu kremaste matche, organskog zelenog čaja u prahu ručno ubranog i obrađenog u Japanu. Slatki kraj bruncha u Nikola's restoranu završava na slatkom stolu s čokoladnim pralinama, neodoljivom čokoladnom fontanom i ukusnim browniejima.

No kad chefa Vargu pitate što bi vam preporučio kad sjednete u Nikola's, odluka je teška. Nakon razmišljanja, istaknut će pačja prsa servirana s domaćom knedlom od kruha i crvenim kupusom kuhanim u crnom vinu. A rižoto od jadranskih kozica i tartufa njihov je bestseller. Chef Tomislav Varga svakako preporučuje probati i losos pastrvu s kremom od cikle, blanširanim keljem i pjenom od hrena, kao i dnevnu ponudu jela kroz tjedan po cijeni od (samo) devet eura.

