Filipu Hrgoviću najveće je podrška supruga Marinela, znaju se još od djetinjstva

Naš boksač Filip Hrgović (31) u subotu je pobijedio Australca Marka De Morija (41), koji je nokautiran nakon manje od jedne minute. I na ovom meču najveća podrška bila mu je supruga Marinela. Kada je lani pobijedio Kineza Zhilei Zhanga, Hrgović je pobjedu posvetio svom pokojnom ocu Peri, a emotivne riječi uputio je i supruzi Marineli.

- Ratnik sam, napravio sam ovo za svog oca. Pero Hrgović, on je poseban čovjek. I za moju Marinelu koja je bila sa mnom u kampu, dala mi je svu energiju. Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo. Dečki, budite oprezni s njom - rekao je nakon pobjede Filip kojeg supruga prati na svim mečevima i uvijek mu je velika podrška.

Filip i Marinela zapravo se znaju od malih nogu. Marinelin brat jedno vrijeme je trenirao boks u istom klubu kao i Hrgović pa su se, ne znajući što ih čeka, često znali naći u istom društvu, a prije tri godine ljubav su okrunili brakom. Naizgled opasan Filip i lijepa Marinela karakterno su slični. Ne vole izlaziti u gužvu i na neka popularna mjesta, mirnijeg su karaktera, a buran noćni život i izlasci nikad ih nisu privlačili. Iako se sportom ne bavi profesionalno, Marinela već dugo trenira odbojku i voli sportski način života.

Filip uvijek hvali svoju suprugu i ističe koliko mu je važna njezina podrška.

- Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip jednom prilikom i dodao kako je svjestan i kakvu žrtvu Marinela podnosi zbog sporta kojim se on bavi.

- Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - rekao je Filip u jednom intervju.

Poznato je da se Filip u tjednu borbe voli izolirati od vanjskog svijeta. Nekad se izolirao i od svojih najbližih, no kada je u pitanju supruga, to više nije slučaj.

– Jako cijenim Filipov trud i rad i svjesna sam koliko je težak posao kojim se bavi tako da u "fight weeku" pokušavam ostati smirena i biti mu od najveće pomoći što mogu biti. Najčešće su to neki naši razgovori i riječi bodrenja, ali Filip je snažan sportaš koji stres odlično podnosi tako da u tjednu borbe nema prevelike razlike u njegovu ponašanju nego inače, kazala je Marinela za Večernji list.

Biti u svlačionici prije velike borbe privilegij je koji ima i gospođa Hrgović.

– Bila sam prisutna u svlačionici prije meča i Filip se ponaša potpuno normalno i "skulirano" iako je, naravno, trema u njemu prisutna. Mislim da je jako dobro psihički potkovana osoba koja je u stanju izdržati sve psihičke napore bez puno prigovaranja. Na svakom polju, i na fizičkom i na psihičkom, on je pobjednik.

Marinela je već dulje vrijeme dio Filipova tima te obavlja dosta poslova za njega i njegov tim, posebice s ekonomske strane, pa je tako bila uz svojeg supruga i dok se on u Houstonu pripremao za borbu. A to joj omogućuje vrsta posla koji ova magistra ekonomije, kao zaposlenica jedne londonske menadžerske tvrtke, može obavljati na daljinu. Je li pri tome udovoljavala Hrginu naglašenom apetitu kakav samo teškaši mogu imati?

– U Houstonu sam kuhala kada bi mi vrijeme to dopuštalo, većinom sam bila prisutna na njegovim treninzima tako da smo nakon njih išli u restoran. Filip zaista voli sve što skuham, a ja ne znam je li to zbog mojih kulinarskih vještina ili zato što je on jednostavan tip i kad je riječ o prehrambenim afinitetima. Kuham i pripremam zdrave obroke, bez puno umaka, masti i začina, ali neka od mojih jela koje Filip najviše voli su rižota, razne juhe i riba. I, naravno, pite sa sirom i špinatom.

