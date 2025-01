Bosanski slavni glumac kao dijete radio je na groblju, a težak život odredio je njegov put

Slavni bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić danas slavi svoj jubilarni 50. rođendan! Već odavno je poznato da je zbog rata s obitelji odselio u Njemačku. S nepunih 17 godina radio je na groblju, a taj ga je posao naučio mnogočemu. „Iz tog iskustva s groblja crpim životni optimizam i energiju. Tamo sam naučio što je život. Kad znaš gdje ćeš završiti, onda znaš i kako ćeš živjeti. Tada sam odlučio biti netko i nešto“, rekao je Enis Bešlagić prije nekoliko mjeseci za HRT.

Nakon rata diplomirao je glumu u Sarajevu i ostvario uspješnu karijeru te osvojio brojne nagrade. Mnogi ga pamte po ulozi koja ga je proslavila – Šemse iz serije "Naša mala klinika". Na privatnom planu ostvario je sve što je želio – upoznao je suprugu Sabinu, s kojom ima dvoje djece. Sa svojom kćeri Asjom i sinom Makom izgradio je prijateljski odnos, a često koristi priliku da pohvali suprugu zbog predivnog odgoja njihove djece.

„Zato što sam ja sve prepustio supruzi! Shvatio sam da ću sigurno nešto pokvariti ako se budem previše miješao. Kad su mi zamjerili: 'Ti nikad nisi kući', ja sam odgovorio: 'Da sam ja bio kući, djeca ne bi bila ovakva'. Mislim da je to bio najbolji izbor“, kazao je.

Enis je istaknuo kako je zadovoljan svojom ulogom oca, ali priznaje da je njegova supruga bolja u tome. „Kao majka, ona s djecom provodi više vremena. Svi mi podnosimo neku žrtvu, ali majke najveću, i za to joj skidam kapu. Danas djeci morate biti prijatelj, drug. Više nema onog odnosa 'ti si iznad njega'. Poštovanje morate steći iskrenim prijateljstvom. Tek tada dobivate povjerenje. Smatram da roditelj treba biti najbolji prijatelj svojoj djeci. Kad sam ozbiljan, oni me ne shvaćaju ozbiljno. To su ti zakoni današnjice – ne smijete više djeci ništa, odmah zovu s mobitela“, našalio se Enis u razgovoru za IN Magazin.

Na svojim društvenim mrežama Enis već godinama propagira ljubav. Ustrajno objašnjava kako nema mjesta mržnji, a tu poruku istakne i ispod svojih fotografija dodajući rečenice poput: „Nemam dva srca, jedno za ljubav, drugo za mržnju“ i „Nikoga ne mrzim, samo nekoga više volim“. Trenutačno je na svjetskoj turneji svoje predstave "Da sam ja neko".

