Borna Kotromanić (51) objavila fotku na kojoj nema ni trunke šminke: 'Samo prirodni sjaj'

Borna Kotromanić (51) na Instagramu često objavljuje i motivacijske poruke te svoja modna izdanja, a ovaj put je pokazala kako izgleda bez šminke.

- Ovako smo sinoć u sjajnom raspoloženju dočekali i proslavili službeni početak ljeta. Bez šminke, samo prirodni sjaj, u ritmu glazbe, i dobrih vibracija. Sloboda u svemu, pa i u ne robovanju make upu. Let people feel you, not only see you! - napisala je Kotromanić, a fotku su lajkale stotine njenih pratitelja.

Pratitelji su joj pisali kako joj je styling odličan, te ostavljali emotikone srca.

Borna je nedavno otkrila velike novosti u njezinoj obitelji i ne skriva koliko je sretna zbog toga. Naime, njezin sin je nedavno postao otac i Borna je presretna što je odsada baka. - Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna. Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu - rekla je Borna za 24 sata.

Prinovu je dobio Bornin sin Luka koji je dječaku također dao ime Luka koje pripada i njegovom ocu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine te su u braku postali roditelji sinovima. Maleni je također dobio ime Luka koje pripada i njegovom ocu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine. Bivši par ima trojicu sinova; Luku, Bornu i Frana.

- Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha - ispričala je Borna prošle godine za Story odgovarajući na pitanje o suprugu. Tom je prilikom istaknula i kako su njihovi sinovi zahvalni na tome što im je bilo omogućeno da žive i školuju se u inozemstvu te su sada dio očeva sustava.

- Posljednjih 30 godina kreira desetke tisuća radnih mjesta, njegove su kompanije među najrespektabilnijima u Hrvatskoj. Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun - rekla je Borna u tom intervjuu.

