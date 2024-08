Sandi Cenov sve je oduševio ovom fotografijom sa suprugom: Naša tradicionalna fotkica u gaćama

Pjevač Sandi Cenov sa suprugom Ilinom uživa na moru u zadnjim danima ljeta te je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj u ljetnom izdanju u kupaćima poziraju uz more. "A što više tražiti od života... Ljubav, more, ljeto, otok i poneka nova ljubavna pjesma u nepopravljivoj romantičarskoj glavi...", napisao je pjevač u fotografiju, a njegova supruga je u svom opisu na Instagramu napisala:

"Naša tradicionalna fotkica u gaćama, za kraj ljeta. Još malo, i valja nam je poći' doma... ali, još malo smo slani, mokri, opušteni..."Obožavatelje su oduševili u ovom izdanju i poručili su im: "To vas i drži i spaja samo ljubav. Sandi voli iz sveg srca a takve su mu i pjesme, a i žena. Baš ste par. Divni."

Pjevač Sandi Cenov (55) i njegova supruga Ilina (43) ove godine su proslavili 18 godina zajedničkog života. "Pa ja sam jako ponosan na sebe i na svoju, kako bih to nazvao, kakva je to prošlost, burna. Starije generacije će se sjetiti kako je to izgledalo kad sam ja žario ženskim svijetom i onda se pojavilo ovo moje najdraže na svijetu i evo mi smo zajedno već skoro 20 godina, od čega 18 godina braka tako da ne znam što bih rekao.. Kad se ljudi nađu to je lutrija, čisti rulet. Staviš sve na jedan broj pa što bude", rekao je Sandi u intervju za IN Magazin govoreći o tome koliko je sretan što je pronašao svoju srodnu dušu, a njegova supruga je ispričala je li njihova ljubav bila na prvi pogled.

VEZANI ČLANCI

"Moram priznati da se radi o ljubavi na prvi pogled, ali baš doslovno na prvi pogled, a onda se to kasnije razvilo u nešto puno dublje jer prvi pogled je samo prvi pogled. Pa zapravo me nije zaprosio. Zapravo smo mi to samo odradili, evo možeš me pitati za 20 godina braka hoću li se udati za tebe, pitanje smo preskočili i nisam dobila zaručnički prsten tako da evo... " ispričala je tada Ilina.

Vjenčana ceremonija održana je tri mjeseca nakon sudbonosnog da, i to na egzotičnom Baliju: - Ja sam odmah znao da je ona ta. Prvi mjesec uvijek je presudan. Ako u prvih mjesec dana nije rekla, iz moje perspektive, nijednu glupost, to je to - šaljivo se osvrnuo pjevač na početak dugogodišnjeg odnosa.

VIDEO Mrle o zdravstvenim problemima: 'Tajio sam to, moram na operaciju'