Bog mi je dao drugu šansu, život nastavljam bez ikakvih trajnih zdravstvenih problema

Vijest o zdravstvenom stanju Mate Bulića u subotu se poput tsunamija proširila medijskim prostorom. Operacija, kojom je Bulić odstranjen bubreg, obavljena je prije dva tjedna, ali je vijest ostala daleko od javnosti. Poznati pjevač je želio sve odraditi u tišini, a informacije o njegovu zdravstvenom stanju znala je samo njegova obitelj i najbliži prijatelji. Ekskluzivno za Večernji list, Bulić je govorio iz svoga doma u Frankfurtu.

Vijest o tome što ste proživljavali zadnja dva mjeseca mnoge je iznenadila. Možete li nam kroz nekoliko rečenica opisati te događaje od početka travnja?

Otišao sam u ordinaciju svoga “kućnog doktora” Stjepana Bogdanovića. Radilo se o redovitom pregledu koji je rezultirao nalazom kojeg nismo očekivali. Rekli su mi da imam jedan problem na bubregu i dali su mi uputnicu za dalje. Radilo se o detaljnim pretragama bubrega na kojima je dr. Bogdanović inzistirao. Rekao sam kako ću za Uskrs biti u Hercegovini, a zatim se vratiti u Njemačku na daljnje pretrage. Na pregledu sam bio 4. travnja, nekoliko dana kasnije uradili su mi CT i rekli su mi kako se radi o zloćudnom karcinomu. Odmah me dr. Bogdanović uputio do našeg zajedničkog prijatelja dr. Nikole Zebića, koji je vrhunski stručnjak u bolnici “Klinikum Bayreuth GmbH Hohe Warte” u Bayreuthu.

Niste do tada imali nikakve smetnje ili znakove bolesti?

Ne. Rekao sam im da zaborave naše prijateljstvo nego da realno govorimo o problemu i što treba raditi. On je rekao kako je karcinom u prvom stadiju, nije se proširio, zakazao je operaciju za 8. svibanj. Tako je i bilo. Otišao sam u “Klinikum Bayreuth GmbH Hohe Warte “, podvrgnuo se operaciji. Nažalost, bubreg su morali u cijelosti odstraniti. Bilo je onako kao što je primarijus Zebić rekao. Sreća je da je tumor odstranjen u zdravom tkivu, nije izašao iz svoje čahure i sada sam u postoperacijskom tretmanu. Tako će biti do 1. lipnja, a onda nastavljam s normalnim životom bez ijedne tablete terapije. Bog mi je udijelio drugu šansu.

Izgleda da možete slaviti pobjedu u ovoj životnoj bitci koja je došla bez ikakve najave. Koliko čovjek može biti spreman za takvo nešto?

Ja sam samo gledao ostati priseban. Uz mene je bila cijela obitelj, moji dragi prijatelji iz Međugorja, Zagreba, Frankfurta. Mnogo su mi olakšali da prođem kroz sve ovo što je bilo. Uz mene su bili i vrhunski liječnici. Zaista se strogo držim onoga što su mi rekli i želim biti dobar pacijent kako bi olakšao i sebi i njima. Sve što su mi rekli o mojoj bolesti bilo je točno i nije bilo odstupanja ni dva posto.

Jučer smo vidjeli tisuće poruka na društvenim mrežama sa željom da ozdravite. Koliko one stižu do vas?

Jutros sam gledao, od kako se proširila vijest dobio sam više od 300 poruka ljudi iz svih slojeva društva. I ne mogu stići odgovoriti na sve, glava me zaboli, još se oporavljam od svega. Želim samo reći svim ljudima da moraju ići na godišnje preglede, redovite preglede jer to spašava život. Moj slučaj najbolje govori o tome.

Hoće li se sve ovo što ste proživjeli odraziti na vaš daljnji rad?

Neće se odraziti na moj daljnji rad. Puno sam o toj temi razgovarao s liječnikom. Rekao mi je da ću živjeti kako sam i do sada živio, bit ću zdrav čovjek. Samo ću od sada morati malo pripaziti na druge stvari koje mogu utjecati na drugi bubreg, koji je savršeno prihvatio funkciju. Druga je stvar što ja osobno želim reducirati neke stvari, smanjiti tempo i brinuti malo više od sebi. To što od sada moram jesti malo manje zasoljenu hranu i paziti hoću li popiti pivo ili nešto drugo, najmanji je problem. Živjet ću kao svi ljudi, samo ću paziti da sve bude s određenom mjerom.

Kada se vraćate na scenu, gdje vam je prvi nastup poslije ove drame koju ste proživjeli?

Od 1. lipnja počinje se razmišljati o poslu. Prvi nastup mi je na festivalu u Vodicama, a zatim daljnji dogovoreni koncerti po Austriji, Njemačkoj.... Tempo je i dalje jak, ali dozirat ću onako kako se budem osjećao. Zato je važno da se što bolje oporavim do 1. lipnja.

Kažu da ljudi tek počnu misliti o zdravlju kada im se nešto ovakvo dogodi. Je li to slučaj i s vama?

Mislim da mi moramo svi biti odgovorniji prema sebi. Ja imam osjećaj da me dotakao Božji prst i rekao mi da se idem pregledati. Moramo svi voditi puno više brige o sebi. Možda je ovaj moj primjer najbolji. Medicinska literatura kaže da se karcinom bubrega otkriva sasvim slučajno. I može se vidjeti samo snimkom CT-a, magnetne rezonance ili ultrazvukom. Ja sam bio jedan od tih sretnika koji je na vrijeme otkrio bolest i riješio problem.

U subotu je Frankfurt Nike Kovača osvojio njemački Kup. Znam da ste prijatelji, jeste li pratili utakmicu, navijali?

Niko Kovač me zvao, zaželio mi brz oporavak. U razgovoru sam mu predvidio pobjedu i sada se to i dogodilo. Neopisivo mi je drago zbog toga jer je Niko to zaslužio. On je jedan visoko moralan čovjek u svakom pogledu, koji voli vjeru, domovinu, obitelj i posao koji radi. Učinio je veliku stvar i nešto što ćemo svi pamtiti još dugo vremena.

Kovač ide u Bayern. Znači li to da od sada i vi navijate za taj klub?

Naravno da će Bayern sada biti na prvom mjestu za mene i moju ekipu. Naš Niko je tamo i naravno da ćemo navijati za njega.

Sve više je Hrvata u Frankfurtu. Susrećete li ih?

Nažalost, takva je situacija da je Hrvata u Frankfurtu sve više. Naši ljudi su najprije radišni, korektni i pošteni. I nije to samo odlika ljudi koji su sada došli ovdje, nego i nas koji smo tu već 35 i više godina. Hrvati su ovdje uvijek rado viđeni jer su veliki radnici, odani i obitelji, i poslodavcu i društvu u kojem žive.

Traže li pomoć i od vas? Kako im odgovarate?

Ljude upućujem tamo gdje znam da mogu dobiti pomoć i pomažem koliko mogu. Svaki čovjek koji je stabilizirao sebe u stranim zemljama ima obvezu pomoći našim ljudima koji tek dolaze. Svi smo mi dio jednoga tijela i moramo pomoći jedni drugima.

Narušava li zadnji događaj planove za veliku feštu koju tradicionalno organizirate u vašoj Blatnici?

Apsolutno ne. I ovom prigodom pozdravljam svoje Blatničane. Rekli su mi da će sada još više biti uz događaj kojeg organiziramo svake godine. Koncert će se održati 6. kolovoza. Pozivam sve ljude da dođu i ove godine kod nas. Već mogu najaviti da će nam doći Mladen Grdović. On je potvrdio dolazak. Tu će biti i Ivan Zak, kao i brojne druge zvijezde. Samo neka nam Bog da dobro vrijeme i ljudi će doći.